Honda готовит новый кроссовер на 7 мест, который будет дороже и крупнее CR-V

Имя Avancier сегодня используется компанией Honda и ее местным партнером GAC в Китае для кроссовера, по габаритам и формату сопоставимого с BMW X4.

Однако в скором времени это название будет применено к совершенно новому продукту японского автопроизводителя, который станет глобальной моделью и займет ступеньку выше CR-V. Машина будет представлять собой 7-местный вседорожник с брутальным силуэтом и оквадраченными линиями кузова.

Главным отличием нового кроссовера Honda Avancier от своего китайского аналога станут иные размеры. Длина глобального вседорожника должна растянуться до 4860 мм, ширина достигнуть 1950 мм, а высота 1690 мм. Таким образом, машина окажется не только крупнее одноименного «паркетника», продающегося сейчас только в КНР, но и бестселлера CR-V.

Недавно тестовый прототип такого кроссовера был впервые замечен на испытаниях. Машину запечатлели во время тестов в Японии. Плотно закамуфлированный автомобиль обладал строгим силуэтом и вертикальными блоками задних фонарей, а также выделялся крупными размерами.

Технические характеристики нового Honda Avancier пока не раскрываются, однако инсайдеры из Японии полагают, что такие машины собираются комплектовать новейшей гибридной силовой установкой e:HEV на базе 2-литрового ДВС. Помогать бензиновому мотору будут два электрических двигателя, которые обеспечат системе высокие показатели топливной экономичности и производительности.

Напомним, о том, что Honda может воспользоваться именем Avancier для своей глобальной модели, стало известно еще в начале этого года.

В сообщениях японских СМИ, датированных январем, говорилось, что руководство японского автопроизводителя задумалось над тем, какой автомобиль нужен компании, чтобы составить конкуренцию Toyota Harrier и Mazda CX-5, поэтому было решено подготовить так называемую «роскошную» версию CR-V.

Если верить слухам, презентовать новый кроссовер Honda Avancier, который отправится покорять мировой авторынок, могут в ближайшие пару лет.

Появления этой модели со временем можно будет ждать и в России, если к тому времени в стране еще будет легализован параллельный импорт. Шансы на то, что Honda вернется на наш рынок после ухода в 2022 году и вместе с собой официально привезет Avancier в РФ, стремятся к нулю.