Honda хочет бросить вызов Toyota Harrier и Mazda CX-5: в повестке возвращение имя Avancier

Текст: Михаил Романченко
К премьере готовится новый кроссовер «Хонды» со старым названием

Honda продолжает укреплять свою линейку кроссоверов в Японии. В настоящее время компания продает на родине три SUV: WR-V индийского производства, Vezel и ZR-V. В феврале к ним присоединится гибридная версия кроссовера CR-V. 

Но проблема в том, что в гамме «паркетников» компании по-прежнему нет предложения, которое могло бы напрямую конкурировать с Toyota Harrier и Mazda CX-5. 

Как пишут инсайдеры, «Хонда» стремится удовлетворить этот спрос и рассматривает возможность выпуска более роскошного кроссовера чем CR-V. И якобы для него уже определено название. 

Рендер нового кроссовера Honda Avancier для Японии в журнале Mag-X

Ожидается, что такой автомобиль получит имя Avancier, которое ранее уже использовалось в линейке моделей Honda.

Первое поколение этого автомобиля дебютировало в 1999 году, а сам он позиционировался как машина премиум-класса, которую намеренно не называли универсалом, а сравнивали с чем-то вроде лимузина.

Оригинальный Honda Avancier

В итоге Avancier не смог впечатлить покупателей. Его продажи застопорились, что заставило «Хонду» ближе к концу жизненного цикла этой модели выпустить ее спецверсию с менее высокой ценой. А затем, спустя некоторое время, машина и вовсе покинула конвейер.

С тех пор это имя было возрождено в Китае, где сейчас под названием Avancier выпускают кроссовер, разработанный совместным предприятием GAC и Honda. 

Ожидается, что его вариант для Японии будет представлять совершенно другой автомобиль как с точки зрения дизайна, так и технической части. А его премьера может состояться в ближайшие несколько лет.

Фото:Mag-X, Honda

