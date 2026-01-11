Рестайлинговый кроссовер Honda CR-V: раскрыты подробности

Японский автопроизводитель Honda работает над полноценным рестайлингом своего популярного кроссовера CR-V. Машина сменила поколение в конце 2022-го года и с тех пор прошла через несколько незначительных обновлений. А теперь для нее подходит черед более серьезной модернизации.

По слухам, премьера рестайлингового Honda CR-V состоится в конце 2026 года. Машина пройдет через редизайн экстерьера, а также станет немного длиннее и шире, что заметным образом улучшит ее внешний вид и пропорции.

Спереди может появиться более выразительная радиаторная решетка, зауженные светодиодные фары и вертикальные воздухозаборники, а сзади дебютируют более обтекаемые фонари и немного другой бампер.

В интерьере основными новшествами могут стать более дорогие материалы отделки, а также расширенный список опций комфорта.

Что касается силовых агрегатов, то для машины точно будет доступен 1,5-литровый турбомотор, сопряженный с вариатором. Его отдача составит 190 лошадиных сил.

Кроме него можно будет рассчитывать на гибридную систему вокруг 2-литрового ДВС мощностью 204 «силы» и подключаемую гибридную силовую установку на 248 «скакунов».

В продажу рестайлинговый кроссовер Honda CR-V поступит в начале 2027 года. Как и прежде, основными конкурентами этой модели окажутся популярные «паркетники» Toyota RAV4, Kia Sportage и Hyundai Tucson.