Независимые дизайнеры показали, как может выглядеть Nissan Note четвертого поколения

Nissan Note четвертого поколения (неофициальный рендер)

История модели Nissan Note актуального, третьего поколения, ведется с 2020 года. Бюджетный японский хэтчбек пользовался на местном рынке неплохим спросом, но в последнее время его продажи сильно упали и теперь машина едва входит в десятку самых продаваемых автомобилей в «Стране восходящего солнца» (по итогам 2025 финансового года).

Оживить интерес к этой некогда популярной модели должна новая генерация. Накануне японские инсайдерские СМИ раскрыли о ней первые подробности.

По данным журналистов, премьера нового поколения Nissan Note запланирована на лето 2027 года. В четвертой по счету генерации эта пятидверка должна претерпеть крупные изменения в дизайне, которые были показаны на спекулятивных рендерах.

Авторы изображений полагают, что свежий «Ноут» унаследует экстерьерные решения у актуального семейства автомобилей Nissan, в том числе обзаведется полностью перекроенной передней частью кузова.

Машине достанутся узкие фары, под которыми разместятся светодиодные ДХО бумерангообразной формы, сочетающиеся по дизайну с курсивообразными ламелями решетки радиатора.

Дополнительную футуристичность машине должны придать новые бамперы и более рельефные боковины кузова.

Но, пожалуй, самой главной обновкой реформенного Nissan Note станет гибридная силовая установка третьего поколения e-Power, которая ранее досталась минивэну Elgrand. Это бензиново-электрическая система, которая придет на смену нынешней, второй генерации.

Nissan e-Power 3 поколения

Рабочий объем ДВС увеличится с 1,2 до 1,4-литра, а ассистировать ему предстоит электромотору мощностью около 98 лошадиных сил.

От нового Nissan Note ожидают не только улучшения динамических характеристик, но и прибавки в габаритах кузова, что сделает хэтчбек более вместительным.

По информации японских СМИ, внедрение новых технологий и переделка кузова обойдутся покупателям в небольшую сумму.

С переходом в четвертое поколение Nissan Note может подорожать примерно на 150-200 тысяч иен в сравнении с предшественником, что соответствует суммам в 70-90 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

