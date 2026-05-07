Минивэн Nissan Serena получит продвинутую «авантюрную» версию

Nissan Serena Rock Creek (рендеринг)

Не так давно Nissan провел крупную модернизацию своего семейного минивэна Serena. А теперь, похоже, этой модели предстоит последовать примеру родственных Pathfinder и X-Trail, приобретя внедорожную модификацию Rock Creek.

Согласно рендерам, опубликованным изданием «Creative Trend», «авантюрное» исполнение Nissan Serena будет оснащено уникальной радиаторной решеткой с тремя прямоугольными светодиодными кольцами, проходящими по верхнему краю, а также затемненным обвесом и нижними защитными пластинами. Эти визуальные решения должны придать машине более брутальный вид.

Дополнительно таким минивэнам будут положены внедорожные покрышки с более цепким протектором и большой багажник на крыше с дополнительной светотехникой.

Японские СМИ пишут, что интерьер «авантюрной» модификации Serena приобретет черную стилистику с эксклюзивным дизайном и ярко-красными строчками. Машину оснастят сиденьями с обивкой из водонепроницаемой искусственной кожи для легкой чистки после активного отдыха на природе.

В техническую сторону автомобиля инженеры Nissan вмешиваться не будут, поэтому модификация Rock Creek сохранит свою стандартную «начинку».

Единственным различием станет лишь то, что в основу этой версии ляжет «топовая» комплектация минивэна, которая предлагается с гибридной системой e-Power, состоящей из 1,4-литрового атмосферного ДВС на 98 лошадиных сил и электрического двигателя на 163 «силы».

В качестве опции доступен полный привод e-4orce, при выборе которой отдельный электромотор крепится на задней оси, добавляя 82 лошадиные силы.

Сколько будет стоить такая модификация Nissan Serena, пока неизвестно. В самом дорогом исполнении цена машины составляет 5 миллионов 100 тысяч иен (2,4-миллиона рублей). Очевидно, что внедорожная версия Serena, построенная на базе «топовой» комплектации, окажется еще дороже.