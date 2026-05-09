Новый Nissan Elgrand обзавелся особой версией, которая позволит ему плотнее конкурировать с Toyota Alphard

Текст: Алиса Шашкова
У Nissan Elgrand появилась специальная модификация Autech Sport

Nissan Elgrand в версии Autech Sport фото в ракурсе 3/4

Премьера нового поколения большого минивэна Nissan Elgrand состоялась на выставке «Японской мобильности» осенью 2025 года. С тех пор машина успела выйти в продажу и сейчас неплохо демонстрирует себя на японском рынке.

Улучшить эти показатели в случае с ней призвана особая модификация, автором которой является компания NMC Motorsports and Customization.

Специалисты этого ателье разработали специальный вариант Elgrand Autech Sport, который предлагает взглянуть на популярный японский семейный минивэн под другим углом и позволяет ему эффективнее конкурировать с Toyota Aplhard.

Версия Autech Sport нового Elgrand отличается внешне от простого вэна эксклюзивной хромированной радиаторной решеткой, специальным декором, а также синей табличкой с названием модификации. Кроме того, таким машинам положен более агрессивный аэродинамический обвес, боковые зеркала с матовой серебристой отделкой и синие светодиодные ДХО.

Интерьер таких минивэнов разрабатывался на базе VIP-комплектации. В нем широко используется отделка из розового дерева, а также применяется 2-цветное оформление.

Дверные панели и сиденья обладают одинаковым стеганым узором, для водителя предусмотрена 14,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и крупный центральный дисплей мультимедийной системы.

Никаких новшеств с точки зрения технической части и, в частности, силовой установки в проекте Elgrand Autech Sport не предусмотрено. Машина приводится в движение за счет своей новой гибридной силовой установки третьего поколения e-Power, в основе которой лежит полуторалитровый бензиновый мотор. ДВС используется исключительно для выработки электрической энергии и не приводит колеса в движение напрямую.

Вкупе с модернизированной системой полного привода e-4orce и активной динамической подвеской машина ощущается на дороге очень плавно и заметно превосходит свою предшественницу в ходовых качествах.

Сроки запуска в продажу Nissan Elgrand Autech Sport пока не называются. Цены на такие машины объявят ближе к их началу реализации.

Фото:Nissan

