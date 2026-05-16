Toyota Celica восьмого поколения раскрывается в подробностях

История Toyota Celica началась в 1970-м году, когда вышло на свет ее первое поколение. Машина выглядела как японский аналог Ford Mustang, но в будущих генерациях избавилась от ретро-мотивов в пользу спортивного аэродинамичного силуэта спорткупе.

Жизненный путь «Селики» оборвался в 2006 году на седьмой итерации, но, как выясняется сегодня, не навсегда, ведь инженеры «Тойоты» уже активно трудятся над следующим, восьмым по счету поколением этой модели.

Возрождение Toyota Celica было подтверждено официальными лицами автопроизводителя, поэтому возвращение этого имени в строй уже не слухи. Тестовые прототипы таких спортивных купе пока не попадались в объективы фотокамер на общественных дорогах, однако то, как будет выглядеть эта модель, уже есть несколько предположений.

Toyota Celica 8 поколения (компьютерный рендер)

Инсайдеры пишут, что новый спорткар «Тойоты» будет сохранять уникальный 2-дверный стиль купе с короткой колесной базой. Спереди машина может приобрести С-образные светодиодные фары в сочетании со спортивным передним бампером, оснащенным крупными воздухозаборниками.

Что касается кормы, то там новая Celica должна обзавестись светодиодными фонарями, оформленными в том же ключе, что и головная светотехника. Дополнит образ спортивной машины «утиный» спойлер, лаконично встроенный в крышку багажника, а также большой одинарный патрубок выхлопа.

Ожидается, что автомобиль получит под капот один из самых свежих силовых агрегатов в линейке автопроизводителя, который сейчас пребывает в разработке.

Мотор Toyota G20E

Это 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор с индексом G20E, мощность которого в базовой конфигурации составит порядка 400 лошадиных сил, но при использовании увеличенной турбины потенциальная отдача двигателя может вырасти до 600 «сил».

Агрегат способен сочетаться с PHEV-технологиями, которые улучшат его производительность и сократят расход топлива до минимальных значений.

Впрочем, если верить инсайдерским утечкам, в Toyota пока окончательно не определились в каком виде будут использовать мотор G20E в новой Celica, но что известно практически наверняка, так это то, что машина точно будет оснащена системой полного привода.

Главным конкурентом для возрожденной «Селики» на мировом авторынке видят уже вышедший в продажу Honda Prelude, а также Subaru BRZ нового поколения.