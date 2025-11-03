Современный аналог мотора Toyota 2JZ встанет на конвейер в 2026 году: его мощность превысит 600 лошадиных сил

Этим летом Toyota показала новый турбомотор с индексом G20E, который многие считают преемником легендарного Toyota 2JZ. А теперь состоялась его вторая премьера, но уже в стенах выставки Tokyo Mobile Show-2025.

На стенде японского автопроизводителя пообещали, что он станет основой для множества будущих моделей компании, а его официальная премьера в серийном варианте и запуск на конвейер состоятся во второй половине 2026 года.

По новой информации, раскрытой на автосалоне в Токио, заводская мощность двигателя составит 400 лошадиных сил, но в гоночном варианте отдача мотора может превысить отметку в 600 л.с.

Концепт двигателя Toyota G20E

Рабочий объем силового агрегата можно будет выбирать между вариантом на 1,5-литра и 2-литра. Первый с электрическим довеском будут использовать в основном в гибридных моделях и обычных легковых машинах, а второй (с турбонаддувом) предложат в спортивных автомобилях компании. Ожидается, что такими моделями окажутся Supra и Celica следующего поколения.

Согласно информации, обнародованной инженерами Toyota, 2-литровый турбомотор G20E будет обладать большим потенциалом для модернизации, как в свое время культовый 2JZ. Благодаря установке более крупного турбокомпрессора можно будет увеличить его мощность до внушительных цифр производительности.

Сравнение показателей нынешнего 2,4-литрового турбомотора Toyota и будущего 2-литрового G20E

Кроме того, двигатель окажется на 10% компактнее 2,4-литрового турбомотора «Тойоты» последнего поколения и на 30% экономичнее, а за счет меньшей высоты у инженеров появится больше возможностей для распределения центра тяжести машины.