Почему Lada Niva 3 поколения не появится в продаже в обозримом будущем, даже несмотря на слухи

Главной новостью последней недели не только в России, но и за ее пределами стала регистрация патентных изображений потенциальной новой модели Lada (Niva 3 поколения), которая может оказаться преемницей классического внедорожника Niva. В следующем году ему исполнится 50 лет, но, возможно, вскоре он переживет новое рождение.

Зарубежная пресса, заметившая, что «АвтоВАЗ» зарегистрировал патентные изображения внешнего вида потенциального сменщика Lada Niva, предполагает, что машина может уже находиться в разработке.

На опубликованных на российском сайте регистрации патентов изображениях запечатлен угловатый внедорожник с надписью «NIVA» на черной решетке радиатора, что позволяет предположить, что Lada Niva второго поколения наконец-то оказалась на чертежном столе инженеров «АвтоВАЗа».

Пока неизвестно, заменит ли новая Niva старую модель или будет выпускаться параллельно с ней, но, помимо надписи Niva на решетке радиатора, автомобиль на этих изображениях также имеет ручки задних дверей, спрятанные в С-стойках, как у оригинальной Niva.

Разработка новой Niva началась, когда Lada еще входила в состав Renault Group, которая планировала использовать компоненты от концептуально схожей Dacia Duster. Вероятно, именно этим фактом объясняется наличие у машины схожих кузовных деталей с румынско-французским «паркетником».

Несмотря на оптимизм в отношении этого проекта за рубежом, далеко не факт, что новая Lada Niva действительно готовится к серийному запуску. Само по себе оформление патентов на дизайн машины не значит, что «АвтоВАЗ» собирается начать ее производство.

Как правило, такие шаги автопроизводителей направлены на сохранение за собой интеллектуальных прав на элементы дизайна автомобиля, чтобы их не могли скопировать конкуренты (к примеру, китайские бренды).

Еще одной причиной, по которой ждать преемника оригинальной Lada Niva на конвейере (по крайней мере в обозримой перспективе) не стоит, являются финансовые проблемы «АвтоВАЗа».

Высокая ключевая ставка и падение продаж ставят под сомнение запуск в срок главной новинки компании – кроссовера Lada Azimut. Более того, построенный на базе «Азимута» минивэн B-Van появится на конвейере гораздо позже, чем предполагалось изначально, если вообще появится.

Все это делает проект реализацию проекта сменщика Lada Niva маловероятной до 2030 года, а скорее всего и позднее.