Новый полностью российский минивэн Lada: что известно об идейном наследнике Lada Largus

Рендер: Daily-Motor

После масштабной трансформации бизнеса АвтоВАЗ делает ставку на собственные платформы и унифицированную линейку моделей. Одним из ключевых проектов в этой стратегии стал минивэн Lada B-Van — автомобиль, который должен занять нишу идеального семейного авто.

Модель разрабатывается параллельно с кроссовером Lada Azimut и во многом опирается на его техническую базу. Такой подход позволяет снизить затраты и ускорить вывод новых моделей в продажу.

Несмотря на высокий интерес к модели, сроки запуска уже неоднократно переносились. Вот что известно об этом проекте на данный момент.

Машина позиционируется как идейный наследник Lada Largus. Проект носит индекс RGB и будет представлять собой минивэн с 5-местным или 7-местным кузовом. Новинка разделит платформу с кроссовером Lada Azimut, который только собирается выбраться на рынок. В качестве нее выступит российская архитектура B/C, лежащая в основе «вазовского» семейства Lada Vesta.

Как будет выглядеть новый минивэн «Лады» пока неизвестно. На данный момент есть фотографии только полноразмерного макета, но, скорее всего, внешность машины будет унаследована у родственного кроссовера Lada Azimut. Кузов окажется однообъемным, крыша – высокой, а оформление светотехники – оригинальным.

Технические характеристики автомобиля также пока не раскрываются, но, скорее всего, под капотом нового минивэна «АвтоВАЗа» можно ждать 1,6- и 1,8-литровых бензиновых моторов мощностью от 120 до 132 лошадиных сил. Не исключен вариант с турбированным двигателем, развивающим 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссий выступят МКПП и вариатор. Привод – только передний (полный платформой B/C не предусмотрен в принципе).

Считалось, что серийный вариант нового минивэна Lada будет представлен в 2026 году, а производство машины наладят в 2027-м. Впрочем, недавно появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» будет вынужден подождать с запуском этой модели в продажу.

Сроки запуска машины перенесут минимум на 1,5 – 2 года из-за не самой благоприятной рыночной обстановки и собственных финансовых проблем компании.

Если проект действительно дойдет до конвейера, Lada впервые за долгое время сможет предложить покупателям современный и доступный MPV собственной разработки.