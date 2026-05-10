Новый Mitsubishi Delica D:6 показан на неофициальных изображениях

Mitsubishi Delica D:6 (компьютерный рендер)

Проект минивэна Mitsubishi Delica D:6, который поклонники оригинальной «Делики» ждали с 2007 года, наконец-то подходит к завершающей стадии, обрастая все новыми подробностями. Накануне об этой перспективной модели выпустило статью известное японское инсайдерское издание «Goo-net», сопроводив ее первым рендерным изображением машины.

По данным этого портала из «Страны восходящего солнца», премьера серийной версии новой Delica D:6 состоится уже в 2028 году. Машина станет значительным шагом вперед по сравнению с устаревшим поколением D:5 как с точки зрения внешнего и внутреннего дизайна, так и технической части.

Инсайдеры утверждают, что автомобиль построят на модернизированной платформе, которая сохранит текущую основу, но улучшится за счет снижения веса и повышения жесткости кузова на скручивание. Сохранение актуальной «тележки» позволит Mitsubishi заметно сэкономить на этом проекте, сделав его более потенциально конкурентоспособным в ценовом отношении.

Одинаковая платформа с кроссовером Outlander следующего поколения позволит сделать минивэн подключаемым гибридом (PHEV). Актуальный 2,2-литровый дизельный мотор нынешней «Делики», скорее всего, попадет под списание.

Его место займет 2,4-литровый «дизель», который сейчас используется в пикапе L200/Triton. Это не только улучшит крутящий момент на низких оборотах, но и позволит машине соответствовать более строгим экологическим нормам, а также сделает ее экономичнее.

Гибридная версия Delica D:6, скорее всего, будет использовать те же технологии, что и следующий Mitsubishi Outlander.

От внешности автомобиля ждут ряда крупных перемен, которые были заложены в концепцию D:X образца 2023 года. Новая «Делика» полностью сменит оформление передней части кузова, обзаведясь новыми фарами, дневными ходовыми огнями, многоуровневой решеткой радиатора, а также крупными блоками основной светотехники и перелицованными боковинами.

Клиренс минивэна может стать выше, а салон удивить более широкими возможностями трансформации и улучшенной вместительностью.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi Delica D:6 увеличится в размерах, чтобы соответствовать габаритам своих потенциальных конкурентов Toyota Alphard и Nissan Elgrand.