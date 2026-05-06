Mitsubishi Delica D:6 справит премьеру в 2027 году

Mitsubishi Delica D:6 (рендер-спекуляция)

Актуальный Mitsubishi Delica D:5 остается на рынке на протяжении уже 18 лет, но при этом сохраняет высокий уровень продаж и культовый статус. Недавно машина прошла через незначительный рестайлинг, который стал для нее последним в нынешней генерации. Уже совсем скоро машина переберется в новое поколение D:6. Накануне о нем выяснились свежие подробности.

Инсайдерские СМИ из Японии утверждают, что сроки дебюта новой «Делики» определены. Машина появится в конце 2027 года.

Автомобиль увеличится в габаритах. Его длина составит 4800 мм, ширина 1815 мм, а высота 1875 мм. Колесная база будет равна 2850 мм. Благодаря прибавке в размерах новая Delica сможет более плотно конкурировать с Nissan Elgrand и Toyota Alphard.

Концепт-кар Mitsubishi D:X

В салоне вседорожного минивэна должна дебютировать полностью цифровая комбинация приборов, а также 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Судя по рендерам, гуляющим по интернету, Delica D:6 будет черпать вдохновение в дизайне концепт-кара D:X, представленного несколько лет назад.

Машина получит кардинальные визуальные отличия от предшественницы, обзаведясь более современной многоуровневой головной оптикой, компактной решеткой радиатора, выступающим вперед бампером, а также широким пластиковым обвесом для защиты кузова от царапин.

Японские СМИ сообщают, что новая Delica D:6 перейдет от нынешнего традиционного полного привода к фирменной системе S-AWC от Mitsubishi, оснащенной четырьмя режимами движения, обеспечивающими более точное электронное управление.

Ожидается, что силовая установка будет модернизирована до подключаемого гибрида PHEV, хотя двигатель по-прежнему будет 2,4-литровым, но он окажется полностью переработан, что, как ожидается, повысит эффективность и топливную экономичность модели.