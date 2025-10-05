Рестайлинговый Toyota Alphard может полностью избавиться от классических ДВС

С момента дебюта нового поколения минивэна Toyota Alphard прошло почти три года. Четвертую генерацию этой популярной модели представили в 2023-м и поменяли ей внешность, а также механическое наполнение.

Как сообщают японские СМИ, несмотря на короткий срок пребывания на рынке Toyota готовится обновить Alphard. Премьера рестайлингового вэна может состояться уже в следующем году. А пока о таком автомобиле просачиваются все новые спекулятивные подробности.

Инсайдеры утверждают, что помимо небольших доработок по части экстерьера и интерьера «Альфард» ждет пересмотр линейки двигателей. На сегодняшний день 70% заказов этой машины со стороны покупателей приходится на гибридные версии. И в промежуточном рестайлинге этот момент будет учтен руководством компании.

Ожидается, что в машине собираются отменить варианты с классическими ДВС в пользу традиционных гибридов и их подзаряжаемых версий, что неминуемо повысит ценовой порог входа для этой модели.

Рендер обновленного Toyota Alphard

Модернизация Alphard намечена на май 2026 года. Таким образом она пройдет ровно через три года с момента дебюта его «четвертой» генерации.

Обновленный минивэн, по слухам, получит больше цветов кузова, а также приобретет систему Toyota Safety Sense+ 3.0, которая дойдет до уровня свежего RAV4 и расширится функцией предотвращения столкновений PCS и контроля кругового обзора PVM.

Кроме того, внутри машины может появиться 14-дюймовый сенсорный экран и новая 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.

Более детальные подробности об автомобиле появятся ближе к его официальной премьере, запланированной на следующую весну.