ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Toyota Alphard может полностью избавиться от классических ДВС

Рестайлинговый Toyota Alphard может полностью избавиться от классических ДВС

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
3752822

С момента дебюта нового поколения минивэна Toyota Alphard прошло почти три года. Четвертую генерацию этой популярной модели представили в 2023-м и поменяли ей внешность, а также механическое наполнение. 

Как сообщают японские СМИ, несмотря на короткий срок пребывания на рынке Toyota готовится обновить Alphard. Премьера рестайлингового вэна может состояться уже в следующем году. А пока о таком автомобиле просачиваются все новые спекулятивные подробности.

Инсайдеры утверждают, что помимо небольших доработок по части экстерьера и интерьера «Альфард» ждет пересмотр линейки двигателей. На сегодняшний день 70% заказов этой машины со стороны покупателей приходится на гибридные версии. И в промежуточном рестайлинге этот момент будет учтен руководством компании.

Ожидается, что в машине собираются отменить варианты с классическими ДВС в пользу традиционных гибридов и их подзаряжаемых версий, что неминуемо повысит ценовой порог входа для этой модели. 

3752824
Рендер обновленного Toyota Alphard

Модернизация Alphard намечена на май 2026 года. Таким образом она пройдет ровно через три года с момента дебюта его «четвертой» генерации. 

Обновленный минивэн, по слухам, получит больше цветов кузова, а также приобретет систему Toyota Safety Sense+ 3.0, которая дойдет до уровня свежего RAV4 и расширится функцией предотвращения столкновений PCS и контроля кругового обзора PVM.

Кроме того, внутри машины может появиться 14-дюймовый сенсорный экран и новая 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. 

Более детальные подробности об автомобиле появятся ближе к его официальной премьере, запланированной на следующую весну.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Популярный азиатский кроссвэн Toyota сделали немного спортивнее

Автомеханики предупредили о будущей массовой проблеме машин, выпущенных...

Новый внедорожник Kia «на раме» показан в естественной...

Владелицу Subaru чуть не развел дилер на 8,5...

Новый флагманский минивэн Nissan готов к выпуску и...

Новый внедорожник Toyota начального уровня раскрывается в подробностях

Второе поколение кроссовера Hyundai Venue представят 4 ноября

У нового европейского аналога Lada Largus уже появились...

Mazda намекнула на новое спортивное купе: это наследник...

Первый нерамный Toyota Land Cruiser раскрывается в деталях

Секретный проект Overfinch обещает самый дорогой Range Rover...

Новый Lexus NX показался на качественных изображениях

Владелец Tesla Model X выяснил, сколько проезжает его...

Мини-версия внедорожника Land Rover Defender показана на первых...

Новый компактный электрический хэтчбек Hyundai показан в серийном...

Пикап Toyota «для бедных» разжился версией с очень...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+