Минивэн Lada RGH на базе Vesta и Azimut откладывают: что уже известно о серийном B-Van и почему сроки снова сдвинулись

Новый минивэн Lada (рендер)

Проект нового минивэна Lada под кодовым названием B-Van, который разрабатывается на базе платформы Vesta, постепенно обрастает подтверждёнными деталями, хотя сроки его появления продолжают смещаться.

Речь идёт о первой за долгое время попытке «АвтоВАЗа» создать собственный современный семейный и одновременно коммерческий минивэн, который должен занять нишу между универсалом Largus и более крупными фургонами.

Ключевой технической основой будущей модели называют доработанную платформу Lada Vesta (та же самая архитектура, что и в случае с кроссовером Lada Azimut), с заметно увеличенной длиной кузова примерно до 4,6 метра и переработанной архитектурой под двухобъёмный кузов.

Машина изначально проектируется как универсальная: ожидаются как пассажирские версии с 5- и 7-местным салоном, так и коммерческие модификации (фургоны и шасси), которые могут выпускаться под отдельным суббрендом SKM.

Впервые концепт B-Van показали в начале 2025 года во время визита руководства страны на «АвтоВАЗ», что фактически подтвердило переход проекта из теоретической стадии в практическую. Позже стало известно, что дизайн модели официально утверждён, а сам автомобиль рассматривается как потенциальный преемник Lada Largus.

Изначально планы выглядели достаточно конкретно: прототип собирались представить на ПМЭФ в 2026 году, а запуск серийной сборки ожидался в 2027-м. Однако уже к концу 2025 года стало ясно, что график будет пересмотрен. Руководство компании прямо заявило, что у проекта нет чётких сроков выхода на рынок из-за текущей ситуации в отрасли.

В 2026 году эта тенденция только усилилась: по последним сообщениям, разработка продолжается, но сроки снова сдвигаются, и теперь речь идёт о более позднем запуске. Инсайдерские оценки ещё более пессимистичны: при неблагоприятных условиях серийное производство может начаться лишь ближе к концу десятилетия, примерно в 2028–2029 годах.

При этом сам проект не закрыт и остаётся важной частью стратегии «АвтоВАЗа»: минивэн должен расширить линейку моделей на собственной платформе и снизить зависимость от старых решений альянса Renault-Nissan, на которых базировался Largus.

Также известно, что инвестиции в разработку оцениваются в десятки миллиардов рублей, что подчёркивает его долгосрочную значимость.

Таким образом, на данный момент B-Van это уже не просто концепция, а утверждённый и проработанный проект с понятной технической базой и назначением, но с плавающими сроками реализации: прототип ожидается в ближайшие годы, а серийная версия, судя по текущим трендам, может появиться значительно позже первоначально заявленных дат.