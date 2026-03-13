ДомойАвтоновости сегодняВ Японии снова жалуются, что не могут купить 5-дверные Suzuki Jimny Nomade

В Японии снова жалуются, что не могут купить 5-дверные Suzuki Jimny Nomade

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 20250207150012 2411 1 1

В январе прошлого года на японский рынок вышел новый, 5-дверный вариант внедорожника Suzuki Jimny (с приставкой Nomade). Автомобиль сразу же стал бестселлером.

Причем спрос оказался настолько высоким, что всего за 4 дня с момент анонса дилеры собрали порядка 50 тысяч заказов. Это колоссальная цифра, покрыть которую производственные линии, находящиеся в Индии, попросту были неспособны даже за много лет. В итоге Suzuki объявила об остановке приема заявок на Jimny Nomade на неопределенный срок.

Сбор заказов возобновился спустя ровно год – в январе 2026-го.

20250207150125 2413
Suzuki Jimny Nomade

В компании обещали, что подготовятся к этому событию и значительно нарастят выпуск модели в Индии. Но, похоже, все опять пойдет по старому сценарию.

Портал «Goo-net» сообщает о том, что из-за огромного спроса заказы на 5-дверный Suzuki Jimny в Японии собираются по лотерейной системе, то есть потенциальные покупатели даже не знают, когда получат в свои руки желанные машины и получат ли вообще. Это станет известно только после 28 февраля, когда «Сузуки» проведет розыгрыш и объявит победителей. 

Японские журналисты пишут, что дальнейшие методы продаж после этого периода до сих пор не определены. Не исключено, что прием заказов на Jimny Nomade вновь будет остановлен. 

20250207150239 2415
Suzuki Jimny Nomade внутри

Таким образом для тех, кто так долго ждал этот внедорожник, приобрести его вновь оказалось крайне сложной задачей, даже несмотря на все усилия Suzuki и годовую подготовку ко второй попытке запуска модели.

Напомним, цены на 5-дверный «Джимни» в Японии, согласно объявленному прайс-листу, начинаются от 2 миллионов 926 тысяч иен (при пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 458 тысяч рублей ). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki
ИСТОЧНИК:Goo-net

Читайте также:

Последние новости:

Редчайший Ferrari, простявший в сарае более 60 лет,...

Полноприводный кемпер из Германии на базе Mercedes удивляет...

У Renault и Dacia будет свой Suzuki Jimny:...

Mazda против Ferrari: японцы пытаются заблокировать регистрацию товарного...

Маленький кроссовер Nissan дешевле «китайцев» наконец-то добрался до...

Honda Civic могут не узнать в новом поколении

Американский «Мститель» готовится обновиться и дать бой Duster

Маленький кроссовер Toyota Raize скоро удивит новой вместительной...

Известный рамный внедорожник Toyota вот-вот изменится, но не...

Разработчики нового Toyota мини-Land Cruiser объяснили название этого...

Самый большой и дорогой кроссовер Genesis с дверями...

«Гелендваген» от BMW показали на первых изображениях

Следующий Nissan Skyline: больше 400 лошадиных сил и...

Следующий BMW i3: новое поколение электрического 3-Series уже...

Британцы назвали новый кроссовер Jaecoo китайским аналогом Range...

Новая Honda S2000 показалась из небытия

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+