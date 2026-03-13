В Японии снова жалуются, что не могут купить 5-дверные Suzuki Jimny Nomade

В январе прошлого года на японский рынок вышел новый, 5-дверный вариант внедорожника Suzuki Jimny (с приставкой Nomade). Автомобиль сразу же стал бестселлером.

Причем спрос оказался настолько высоким, что всего за 4 дня с момент анонса дилеры собрали порядка 50 тысяч заказов. Это колоссальная цифра, покрыть которую производственные линии, находящиеся в Индии, попросту были неспособны даже за много лет. В итоге Suzuki объявила об остановке приема заявок на Jimny Nomade на неопределенный срок.

Сбор заказов возобновился спустя ровно год – в январе 2026-го.

Suzuki Jimny Nomade

В компании обещали, что подготовятся к этому событию и значительно нарастят выпуск модели в Индии. Но, похоже, все опять пойдет по старому сценарию.

Портал «Goo-net» сообщает о том, что из-за огромного спроса заказы на 5-дверный Suzuki Jimny в Японии собираются по лотерейной системе, то есть потенциальные покупатели даже не знают, когда получат в свои руки желанные машины и получат ли вообще. Это станет известно только после 28 февраля, когда «Сузуки» проведет розыгрыш и объявит победителей.

Японские журналисты пишут, что дальнейшие методы продаж после этого периода до сих пор не определены. Не исключено, что прием заказов на Jimny Nomade вновь будет остановлен.

Suzuki Jimny Nomade внутри

Таким образом для тех, кто так долго ждал этот внедорожник, приобрести его вновь оказалось крайне сложной задачей, даже несмотря на все усилия Suzuki и годовую подготовку ко второй попытке запуска модели.

Напомним, цены на 5-дверный «Джимни» в Японии, согласно объявленному прайс-листу, начинаются от 2 миллионов 926 тысяч иен (при пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 458 тысяч рублей ).