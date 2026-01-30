ДомойАвтоновости сегодня5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей, за которым охотились японцы,...

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей, за которым охотились японцы, возвращается на местный рынок

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Раскрыты сроки начала продаж и изменения в пятидверном «Джимни» в «Стране восходящего солнца»

Копия suzuki jimny nomade 5 1738632200 1

30 января компания Suzuki объявила о возобновлении приема заказов на внедорожник Suzuki Jimny Nomade.

5-дверная версия «Джимни» была снята с продаж ровно год назад из-за ажиотажного спроса, покрыть который не удалось бы даже сильно увеличив количество выпускаемых машин.

suzuki jimny nomade 2 1738632200

Теперь Jimny Nomade возвращается на местный рынок. И с рядом доработок. Согласно информации, раскрытой местным офисом Suzuki, теперь в системе тормозов внедорожника используется технология предотвращения повреждений при столкновении Dual Sensor Support II, а функция контроля за выездом за пределы полосы движения входит в базовую комплектацию.

suzuki jimny nomade 4 1738632199

Первые заказчики смогут получить право на покупку Jimny Nomade посредством лотереи. Заявки на нее начинают собирать с сегодняшнего дня и продолжат это делать до 28 февраля включительно во всех дилерских центрах «Сузуки» по всей Японии.

Что касается официальной даты начала «живых» продаж 5-дверных «Джимни», то на местном рынке в автосалонах они появятся не раньше 1 июля.

Стоимость машин как с 5-скоростной механической, так и 4-диапазонной автоматической коробками передач будет начинаться от 2 миллионов 926 тысяч иен (1,4-миллиона рублей). Их выпуском занимается завод совместного предприятия Maruti и Suzuki в Индии.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может...

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+