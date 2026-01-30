5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей, за которым охотились японцы, возвращается на местный рынок

30 января компания Suzuki объявила о возобновлении приема заказов на внедорожник Suzuki Jimny Nomade.

5-дверная версия «Джимни» была снята с продаж ровно год назад из-за ажиотажного спроса, покрыть который не удалось бы даже сильно увеличив количество выпускаемых машин.

Теперь Jimny Nomade возвращается на местный рынок. И с рядом доработок. Согласно информации, раскрытой местным офисом Suzuki, теперь в системе тормозов внедорожника используется технология предотвращения повреждений при столкновении Dual Sensor Support II, а функция контроля за выездом за пределы полосы движения входит в базовую комплектацию.

Первые заказчики смогут получить право на покупку Jimny Nomade посредством лотереи. Заявки на нее начинают собирать с сегодняшнего дня и продолжат это делать до 28 февраля включительно во всех дилерских центрах «Сузуки» по всей Японии.

Что касается официальной даты начала «живых» продаж 5-дверных «Джимни», то на местном рынке в автосалонах они появятся не раньше 1 июля.

Стоимость машин как с 5-скоростной механической, так и 4-диапазонной автоматической коробками передач будет начинаться от 2 миллионов 926 тысяч иен (1,4-миллиона рублей). Их выпуском занимается завод совместного предприятия Maruti и Suzuki в Индии.