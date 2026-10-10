Рестайлинг Suzuki Jimny: новые изображения

Независимый рендер дизайна рестайлинговой версии Suzuki Jimny

В модельной линейке компании Suzuki есть один автомобиль, который известен во всем мире. Его имя – Jimny. Рамный внедорожник прославился своими компактными размерами, необычным внешним обликом и отличными характеристиками, демонстрируемыми на бездорожье. Накануне в японской прессе появились первые рендерные изображения, спрогнозировавшие изменения в дизайне этого автомобиля в потенциально готовящейся модернизации.

Актуальная, четвертая по счету генерация Suzuki Jimny, в строю с 2018 года. В 2023 году у этой модели впервые в истории появилась 5-дверная модификация. У машины были небольшие промежуточные обновления, которые не внесли кардинальных перемен в ее внешность и «технику». Но все может измениться в ближайшие годы, когда автомобиль может пройти через полноценный рестайлинг.

Опубликованные в интернете независимые концепт-арты не обещают новому «Джимни» пересмотр оформления характерных особенностей машины: круглых фар и решетки радиатора с пятью вертикальными прорезями. В будущей версии Suzuki может незначительно пересмотреть их оформление, но сохранит узнаваемый облик Jimny. Квадратный кузов, двери и форма окон, вероятно, и вовсе останутся прежними.

Независимый рендер дизайна рестайлинговой версии Suzuki Jimny

В основе следующей версии внедорожника для рынка Японии, предположительно, останется трехцилиндровый турбодвигатель R06A объемом 658 куб. см. Сейчас он развивает 64 л.с. и 96 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в сочетании с рамным шасси, подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой и трехрычажными жесткими мостами спереди и сзади. Экспортные модификации с 1,5-литровым мотором K15B выдают 102–105 л.с. в зависимости от страны сбыта.

Для обновленного внедорожника рассматривается доработка систем управления двигателем и процессом сгорания топлива. Изменения будут направлены на улучшение отклика на нажатие педали газа и экономичности в повседневных поездках.

Возможность появления мягкой гибридной системы пока остается под вопросом. Технология способна снизить расход топлива, но потребует размещения дополнительной батареи и электромотора. Это может увеличить массу и стоимость автомобиля, а также усложнить компоновку. Полный переход на электрическую силовую установку, если верить информации инсайдеров, может быть отложен до следующего поколения.

С большой долей вероятности изменения, которые произойдут в машине, прямым образом повлияют на ее стоимость. Предварительный прогноз предполагает цену базовой версии на уровне 2 миллионов иен (примерно 1,075 млн рублей), а «топовой» – около 2,3 млн иен (1,25 млн рублей по текущему курсу).

Сроки премьеры нового Suzuki Jimny пока не называются.