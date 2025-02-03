В Японии отмечен ажиотажный спрос на 5-дверный Suzuki Jimny: очередь растянулась на 3,5 года

На днях Suzuki начала продажи пятидверного внедорожника Jimny на японском рынке. Автомобиль, получивший к названию приставку Nomade, оказался невероятно популярным у жителей «Страны восходящего солнца», что вынудило компанию приостановить прием заказов.

Интерес к машине был настолько ошеломляющим, что спустя 4 дня с начала приема заявок за новым Jimny Nomade скопилась очередь из 50 тысяч покупателей.

Для того, чтобы обеспечить всех нынешних заказчиков машинами, при нынешнем объеме производства в скромные 1200 единиц в месяц понадобится 3,5 года.

Suzuki Jimny Nomade

На официальном сайте Suzuki уже опубликованы извинения от руководства компании потенциальным покупателям 5-дверного «Джимни», которые не успели оформить предзаказ.

Кроме того, автопроизводитель отменил все запланированные маркетинговые мероприятия, посвященные выходу нового внедорожника.

Suzuki Jimny Nomade

Напомним, Jimny Nomade отличается от обычного 3-дверного внедорожника увеличенной на 340 мм длиной и колесной базой.

Выпуском автомобиля занимается предприятие Suzuki в Индии, откуда машина экспортируется в страны Юго-Восточной Азии, Южной Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и, с недавних пор, в Японию.

Когда компания решит возобновить прием заказов пока неизвестно, но первые поставки Jimny Nomade в «Страну восходящего солнца» назначены на 3 апреля.