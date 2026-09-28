Suzuki Jimny Nomad: тест-драйв пятидверного рамного внедорожника в Японии

Вышедший в продажу в Японии в начале этого года 5-дверный внедорожник Suzuki Jimny Nomade не так давно появился в пресс-парке, откуда его периодически берут на тест-драйв местные профильные СМИ. Одним из недавних испытаний этой машины, которое нам удалось обнаружить в японской прессе, стал тест крупного издания «Motor-Fan».

Журналисты этого портала, в отличие от своих коллег, испытывавших автомобиль исключительно на бездорожье, оценили его управляемость на асфальте, общий ездовой комфорт и работу двигателя и коробки передач.

Suzuki Jimny Nomad дебютировал в Японии в 2025 году, но из-за высокого спроса прием заказов отложили на целый год. С возвращением на местный рынок машина была уже немного модернизирована. Одним из главных обновлений стала замена шин M+S на летние внедорожные шины, соответствующие требованиям по уровню внешнего шума. Одновременно была усилена шумоизоляция моторного отсека и передних колесных арок за счет дополнительных виброгасящих материалов.

По словам журналистов, протестировавших такие внедорожники, на практике изменения в акустическом комфорте оценить однозначно сложно. По меркам внедорожников Jimny Nomad остается достаточно тихим, однако сравнивать его по уровню комфорта с премиальными автомобилями, разумеется, некорректно. Куда заметнее проявили себя доработки подвески и рулевого управления.

Пятидверный кузов потребовал увеличения колесной базы с 2250 до 2590 мм. Для усиления рамы внутри и снаружи появились дополнительные элементы: Х-образная конструкция спереди, усиления боковых частей и центральная поперечная балка. Инженеры также изменили настройки пружин и амортизаторов и увеличили диаметр переднего стабилизатора.

В результате Nomad стал увереннее держать прямую. Удлиненная колесная база уже сама по себе изменила характер автомобиля, а доработки шасси сделали его поведение на асфальте более стабильным. Полностью избавиться от особенностей рулевого управления Jimny не удалось, однако реакция на повороты стала заметно более линейной.

Раньше водителю приходилось заранее учитывать более медленную реакцию рулевого механизма. В обновленном Nomad повороты выполняются плавнее, а изменение траектории воспринимается понятнее. Крены кузова в поворотах остаются значительными, что ожидаемо для внедорожника, зато скорость их развития контролируется достаточно хорошо.

На асфальте автомобиль фактически ведет себя как заднеприводный. Спортивной маневренности от него ждать не приходится, зато водитель лучше ощущает происходящее с машиной во время прохождения поворотов, пишут авторы статьи в японском автомобильном журнале.

Большую роль сыграла настройка электроусилителя руля. Сам рулевой механизм с шариковыми подшипниками отличается надежностью, однако имеет заметный люфт и не отличается высокой точностью. Передаточное отношение составляет 20,5:1, а электромотор усилителя помогает быстрее и точнее реагировать на действия водителя.

Рулевое управление остается немного тяжеловатым, однако для Jimny это стало заметным улучшением. По всей видимости, Jimny Sierra этой доработки не получил.

Атмосферный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель K15B развивает 101 лошадиную силу и 130 Нм. Несмотря на то что Nomad примерно на 100 кг тяжелее Jimny Sierra (так называют в Японии 3-дверные Jimny), с механической коробкой передач двигатель не производит впечатления откровенно слабого.

Ранее при езде на Jimny Sierra с 4-ступенчатым автоматом отклик силовой установки казался вялым. В 5-дверном Nomad раскрутки двигателя до 3000 об/мин достаточно для уверенного набора скорости в обычном дорожном режиме. И, по мнению тестеров, существенную роль здесь играют передаточные числа 5-ступенчатой механической коробки передач и возможность свободнее выбирать подходящую передачу.

Механический рычаг переключения передач связан с трансмиссией напрямую и отличается четкой работой. Ходы первой и третьей передач короткие, вторая и четвертая имеют удобную длину перемещения. Синхронизаторы работают достаточно эффективно, поэтому переключения получаются плавными и точными.

На обычных дорогах подобранные передаточные числа воспринимаются сбалансированно – передачи не кажутся ни слишком короткими, ни чрезмерно длинными. Высокоскоростные режимы в рамках теста оценить не удалось, однако, как показали испытания, для повседневной езды механическая коробка неплохо «сошлась» характерами с с 1,5-литровым мотором внедорожника.

Резюмируя, журналисты из Японии заявили, что 5-дверный Jimny Nomad сохранил характер компактного 3-дверного внедорожника, но получил более спокойное поведение на асфальте. Увеличенная колесная база, изменения рамы, подвески, шин и рулевого управления сделали автомобиль понятнее в повседневной эксплуатации, а механическая коробка позволила полнее использовать возможности атмосферного двигателя. В общем, все стало только лучше.

Недавно мы приводили результаты других тестов 5-дверного внедорожника Suzuki Jimny Nomad, которые провели японские СМИ, но уже на бездорожье.