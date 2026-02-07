Новый минивэн Lada RGB, который хотят сделать лучше Largus, раскрыт в подробностях

После премьеры в прошлом году кроссовера Lada Azimut главной темой вокруг новых моделей «АвтоВАЗа» является другой проект, построенный на той же самой базе, а именно новый минивэн с кодовым обозначением RGB.

Ожидается, что он окажется более современным, вместительным и технологичным, чем устаревший Lada Largus.

Мы собрали все известные факты о новом минивэне «АвтоВАЗа» в одной статье. Вот чего стоит ждать от этой новинки Lada.

Дизайн

То, как будет выглядеть преемник Lada Largus, стало частично понятно еще год назад, когда во время визита на завод «АвтоВАЗа» президенту РФ показали макет нового минивэна Lada B-Van. Та машина выделялась замысловатой светодиодной оптикой, футуристичными бамперами, а также наличием пластиковой защиты колесных арок и дверей.

Но еще точнее спрогнозировать внешность автомобиля можно по родственному ему проекту кроссовера Lada Azimut, который только готовится к запуску в продажу, но уже показан официально.

Ожидается, что новый минивэн «АвтоВАЗа» практически полностью скопирует визуальные решения своего родственника. Унификация позволит существенно сэкономить на производстве, а также запустить проект в «серию» как можно раньше.

Габариты и вместительность

Если верить ранее слитым в открытый доступ характеристикам, длина нового минивэна «Лады» составит 4,6-метра, а расстояние между осями будет равно 2,9-метрам при высоте кузове в 1,6-метра.

Внутри расположится до трех рядов сидений для семи человек, но пространство для перевозки багажа в такой конфигурации будет ограничено.

Техника

В основе машины будет лежать та же платформа, на которой построен бестселлер Lada Vesta (B/C). Эта тележка уже используется в новом кроссовере Lada Azimut и подразумевает установку под капотом этого автомобиля 1,6- и 1,8-литровых бензиновых безнаддувных моторов на 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Помогать им будут шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Практически наверняка, эта же линейка двигателей и трансмиссий окажется задействована и в новом минивэне Lada. Как и у брата-близнеца в сегменте SUV, у нового вэна «АвтоВАЗа» будет только передний привод. Полный, к сожалению или к счастью, не предусмотрен конструкцией платформы.

Сроки запуска

Считалось, что одна из перспективных новинок Lada ближайших лет дебютирует в 2027 году, однако теперь активно ходят слухи о существенном сдвиге в сроках. Инсайдеры пишут, что презентация минивэна RGB состоится ближе к 2029 году. Причины переноса премьеры машины не уточняются.