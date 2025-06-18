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У Lada появился новый на 100-процентов российский кроссовер 

Текст: Алиса Шашкова
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LADA Azimut front 1

Компания «АвтоВАЗ» провела долгожданную премьеру автомобиля, который анонсировали еще в 2022 году. Им оказался кроссовер Azimut, дебют которого состоялся в рамках экономического форума, открывшегося в «Северной столице». 

Первоначально этот проект носил имя B+ Cross, но в серийном варианте название машины трансформировалось в Azimut.

В отличии от предыдущих SUV-проектов «АвтоВАЗа» (коллаборации с китайскими автопроизводителями), эта модель представляет собой полностью российскую разработку, в основе которой лежит платформа B/C, известная по бестселлеру Lada Vesta.

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Кроссовер Lada Azimut

Внешность машины была выполнена в фирменном стиле отечественной компании, в том числе с применением нового вида X-фейс. Причем X-образные выштамповки кроссовер получил даже по бокам.

Интерьер показанного «паркетника» журналистам и общественности выглядит как калька на современные автомобили зарубежных брендов.

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Внутри «Азимута» расположится двухспицевый руль, многоуровневая передняя панель, широкоформатный экран мультимедийной системы, совмещенный с «приборкой», а также шайба выбора режима ездовой электроники и электронный стояночный тормоз.

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Продавать новый кроссовер «АвтоВАЗ» собирается с 1,6- и 1,8-литровыми бензиновыми атмосферными моторами, а через год автомобиль может обзавестись 1,6-литровым турбированным двигателем. Помогать им будет вариатор китайского производства.

Сколько будет стоить Lada Azimut пока сказать сложно, но почти наверняка кроссовер окажется дороже самого дорогого кросс-универсала Lada Vesta SW Cross, за который просят до 2 миллионов 200 тысяч рублей. 

В продажу машина поступит в следующем году.

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Фото:Lada

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