Проект нового Toyota Land Cruiser «на батарейках» разжился свежими подробностями

Текст: Ростислав Архипов
20231021 01 07

В октябре 2023 года на выставке Японской мобильности Toyota шокировала пуристов, представив новый электрический концептуальный внедорожник. Машину назвали Land Cruiser Se и пообещали, что у нее будет серийное воплощение. 

Позднее тизер этой модели появился в презентации компании, где были показаны самые важные новинки автопроизводителя, запланированные на ближайшие годы.

250313 27903 1 3q1Wl 1
План по выпуску новых моделей Toyota на ближайшие годы

На днях об этом перспективном проекте «Тойоты» выяснились свежие подробности, раскрытые японской прессой.

Несмотря на имя Land Cruiser Se (в серийном варианте машину могут назвать иначе) автомобиль не будет использовать рамную конструкцию, свойственную актуальным «Ленд Крузерам». Вместо этого внедорожник «на батарейках» получит несущий кузов и трехрядный салон. 

346980728308616
Интерьер Toyota Land Cruiser Se

Инсайдеры утверждают, что машина отличится от своих братьев, построенных «на раме» и использующих ДВС более бесшумной и плавной работой на дороге, а также унаследует их надежность. 

Автомобиль позиционируется не как замена Prado или Land Cruiser 300, а скорее как параллельная ветвь генеалогического древа этого семейства. 

Снимок экрана 2024 02 04 в 13.51.13
Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Никаких подробностей о том, какие двигатели и батареи будут использоваться в «товарном» Land Cruiser Se пока нет, но учитывая стремление сделать эту модель автомобилем, ориентированным на длительные путешествия, емкости его аккумуляторов должно оказаться достаточно, чтобы проезжать без подзарядки даже дальние дистанции (до 600 км).

Премьеру машины ждут уже в 2026 году. 

Фото:Toyota

