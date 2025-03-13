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Электрический Toyota Land Cruiser Se стал еще ближе к серийному воплощению

Текст: Ростислав Архипов
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Toyota Land Cruiser se

Несколько дней назад Toyota опубликовала презентационное видео, в котором «затизирила» несколько совершенно новых моделей. Все они были показаны лишь в виде набросков, но в общем списке оказался автомобиль, который, похоже, уже был представлен ранее в виде концепта. 

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Официальный тизер новых электрических автомобилей Toyota

Считается, что речь идет о новом Land Cruiser, который получит к названию приставку Se и будет представлять собой первую полностью электрическую модель в этом популярном семействе.

Ходят слухи, что «товарный» образец Land Cruiser Se получит кузов длиной 5,2-метра, шириной почти 2 метра и высотой 1,7-метра. Расстояние между его осями должно превысить 3-метра. 

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Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Судя по тизеру, серийный электрический вседорожник может сохранить внешний облик, характерный для шоу-кара образца 2023 года.

Машине достанется аналогичный профиль, а также, скорее всего, те же самые горизонтальные светодиодные фары спереди и трапециевидные фонари по обеим сторонам бампера. 

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Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Сзади вседорожник может обзавестись поперечным светодиодным кластером фонарей, который будет гармонировать с «парящей» линией крыши благодаря стеклянным задним стойкам.

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Внутри новый электрический «Ленд Крузер» должен получить кокпит, известный как Neo Steer, с рулем в виде штурвала, а также дисплеями мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, состыкованными друг с другом одним и тем же пластиковым кожухом.

Что касается силовой конфигурации, то здесь пока ничего толком неизвестно. Ходят слухи, что машина будет комплектоваться несколькими электромоторами мощностью около 500 лошадиных сил.

На систему полного привода можно будет рассчитывать уже в базовой комплектации, а запас хода внедорожника на одном заряде составит примерно 600 километров.  

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Фото:Toyota

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