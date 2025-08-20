Не такой как все Toyota Land Cruiser появится в 2026 году

Линейка внедорожников Toyota Land Cruiser всегда ассоциировалась с бензиновыми и дизельными двигателями, но в скором времени кое-что изменится. В 2023 году состоялся дебют концепт-кара Land Cruiser Se, который представлял собой полностью электрический вседорожник. С тех пор прошло 2 года и работа над серийной версией этой модели подходит к логическому завершению.

Ожидается, что официальная премьера нового Toyota Land Cruiser, который перейдет исключительно на электрическую тягу, состоится в 2026 году. Скорее всего машина повторит размеры шоу-кара, длина которого составляла 5150 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1705 мм.

Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Расстояние между осями машины должно превысить отметку в 3 метра, а внутри нее смогут расположиться до семи человек на сиденьях, скомпонованных в три ряда.

Внешне от автомобиля ждут угловатого и брутального кузова, который местами будет пересекаться с бензиновыми и дизельными Land Cruiser 250 и 300. Внедорожнику достанется закрытая решетка радиатора, а также так называемая «парящая» крыша с выкрашенными в черный цвет задними стойками.

В отличие от родственников новый электрический Land Cruiser не будет использовать рамное шасси. Вместо этого машина получит несущий кузов, который обеспечит ей хорошую управляемость и высокий запас хода.

Какие двигатели и тяговые батареи окажутся положены этой модели станет известно лишь к ее официальной премьере, ждать которую осталось недолго.