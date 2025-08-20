ДомойАвтоновости сегодняНе такой как все Toyota Land Cruiser появится в 2026 году

Не такой как все Toyota Land Cruiser появится в 2026 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
240504 25585 3 Kp64s 1

Линейка внедорожников Toyota Land Cruiser всегда ассоциировалась с бензиновыми и дизельными двигателями, но в скором времени кое-что изменится. В 2023 году состоялся дебют концепт-кара Land Cruiser Se, который представлял собой полностью электрический вседорожник. С тех пор прошло 2 года и работа над серийной версией этой модели подходит к логическому завершению.

Ожидается, что официальная премьера нового Toyota Land Cruiser, который перейдет исключительно на электрическую тягу, состоится в 2026 году. Скорее всего машина повторит размеры шоу-кара, длина которого составляла 5150 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1705 мм.

240504 25585 5 vTcw5 1
Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Расстояние между осями машины должно превысить отметку в 3 метра, а внутри нее смогут расположиться до семи человек на сиденьях, скомпонованных в три ряда. 

Внешне от автомобиля ждут угловатого и брутального кузова, который местами будет пересекаться с бензиновыми и дизельными Land Cruiser 250 и 300. Внедорожнику достанется закрытая решетка радиатора, а также так называемая «парящая» крыша с выкрашенными в черный цвет задними стойками.

240504 25585 4 jOEwj 1

В отличие от родственников новый электрический Land Cruiser не будет использовать рамное шасси. Вместо этого машина получит несущий кузов, который обеспечит ей хорошую управляемость и высокий запас хода. 

Какие двигатели и тяговые батареи окажутся положены этой модели станет известно лишь к ее официальной премьере, ждать которую осталось недолго. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В России стартовали продажи самого ненадежного автомобиля по...

Новый Chevrolet Onix сделают из бюджетного хэтчбека Hyundai

Новое поколение кроссовера Hyundai Tucson удивит неожиданным дизайном

Популярную практичную Toyota засняли вблизи перед дебютом нового...

Toyota выпустит абсолютно новый легковой пикап на базе...

Минивэн Toyota Sienta превратился в микро-спальню на колесах

Новый кроссовер Renault Aurora 2 обещает сразиться за...

Долгожданная Mitsubishi Delica D:6 получит прочный кузов и...

Новый Mercedes-Benz GLC навяжет борьбу электрическим Porsche Macan...

Старый Subaru Forester научили обгонять Nissan GT-R и...

Новый кроссовер Nissan Duster, который бросит вызов Hyundai...

Главная новинка Mitsubishi следующего года показалась в неожиданном...

Пять самых дорогих SUV в мире

Представлен смелый концепт-арт следующего поколения хита Toyota Corolla

Идеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому...

Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+