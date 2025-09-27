Новый пикап Renault для бездорожья показан в естественной среде обитания

В гамме моделей как Renault, так и его суббренда Dacia, уже давно есть пикапы. К примеру, в Латинской Америке выпускают модель Oroch, а в Европе сторонняя компания Romturingia. Но вскоре французский автопроизводитель обзаведется еще одним грузовичком, который обещает превзойти все эти автомобили с точки зрения проходимости. В его основу ляжет концепт-кар Niagara и платформа нынешнего Duster.

Недавно южноамериканский независимый художник Klebel Silva и его студия дизайна «KDesign AG» поделились собственным видением этого перспективного проекта, показав новый пикап Renault для бездорожья в естественной для него среде обитания.

Неофициальный рендер нового пикапа Renault

В экстерьере автомобиля использовались черты как оригинального шоу-кара Niagara, представленного в конце 2023 года, так и внешние решения полностью нового кроссовера Renault Boreal с их многоуровневой светотехникой, рельефными капотами и характерными решетками радиатора.

У последнего пикап Renault унаследует необычные выштамповки по бокам, а сами колесные арки станут выше, чтобы легко умещать внутри «зубастые» покрышки для лучшего сцепления с грунтом и камнями.

Неофициальный рендер нового пикапа Renault

Машине достанется вместительный грузовой отсек, который превзойдет как новый пикап Dacia Duster, так и модель Oroch, а также узкие задние фонари.

Длина автомобиля должна составить примерно 4,8-метра. В качестве платформы для нее выступит «тележка» CMF-B, известная по модели «Дастер».

Внедорожный вид подтвердится наличием у машины системы полного привода, а за ее производительность, скорее всего, будут отвечать те же моторы, что и в случае с кроссовером Duster (бензиновые, гибридные и газовые двигатели).

Неофициальный рендер интерьера нового пикапа Renault

Официальная премьера и серийный запуск нового внедорожного пикапа Renault запланированы на 2026 год. Первым рынком для этой модели станет Южная Америка, а затем автомобиль выйдет на мировую арену.