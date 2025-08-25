ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Renault «не для всех» подловили в естественной среде обитания

Новый кроссовер Renault «не для всех» подловили в естественной среде обитания

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
рено

В середине июля компания Renault представила новый кроссовер Boreal. Машина позиционируется французским автопроизводителем как глобальная модель, но пока будет продаваться и выпускаться исключительно в Бразилии и Турции.

Кроме того, его точно не получит Европа, где уже предлагается аналог этой модели под маркой Dacia (кроссовер Bigster).

Копия 528696677 17960563160967869 8285890269361755074 n 1
Новый кроссовер Renault Boreal на дорогах Бразилии

Спустя почти полтора месяца с момента премьеры Renault Boreal удалось впервые запечатлеть на общественных дорогах Бразилии без какого-либо камуфляжа. Машины засняли подписчики канала «Placaverde». 

Напомним, длина этого «паркетника» компании «Рено» составляет 4,6-метра. Расстояние между осями автомобиля равно 2,7-метрам, а дорожный просвет достигает 213 мм. 

Внешне «паркетник» заметно отличается от своих родственников, в том числе моделей Dacia Bigster и Dacia Duster, используя оригинальное оформление передней части кузова и кормы. 

Копия 527274612 17960563148967869 6540899942495273340 n 1
Новый кроссовер Renault Boreal на дорогах Бразилии

С точки зрения механики у покупателей этой модели не будет особого выбора. Продавать кроссовер собираются исключительно с бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,3-литра (TCe), сопряженным с 6-скоростной преселективной коробкой передач.

Максимальная отдача этого двигателя расположится в вилке от 138 до 156 лошадиных сил и будет зависеть от рынка сбыта. Привод – только передний.

Впоследствии у «Бореаля» появится гибридная силовая установка, для которой будет опционально доступен вариант 4WD.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Placaverde

Читайте также:

Последние новости:

Новое поколение популярного хэтчбека Toyota Corolla показалось в...

Классический спортивный автомобиль Toyota вернется после 20-летнего перерыва:...

Простой, дешевый и надежный седан Honda может обрести...

Первый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Mercedes-Benz E-Class из под такси проехал 2 млн...

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors...

Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении...

Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado:...

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

На продажу выставили самый дешевый «Гелендваген»

Hyundai готовит для своих будущих моделей новый дизайн...

Для нового Dacia Duster придумали версию «на ходулях»

Новый Audi Q7 готов к премьере: первые изображения 

Хэтчбек Mini из Top Gear выставили на продажу

В Китае путают новый кроссовер Xiaomi с Ferrari:...

Мини-Гелик для небогатых появится в 2027 году

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+