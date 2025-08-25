Новый кроссовер Renault «не для всех» подловили в естественной среде обитания

В середине июля компания Renault представила новый кроссовер Boreal. Машина позиционируется французским автопроизводителем как глобальная модель, но пока будет продаваться и выпускаться исключительно в Бразилии и Турции.

Кроме того, его точно не получит Европа, где уже предлагается аналог этой модели под маркой Dacia (кроссовер Bigster).

Новый кроссовер Renault Boreal на дорогах Бразилии

Спустя почти полтора месяца с момента премьеры Renault Boreal удалось впервые запечатлеть на общественных дорогах Бразилии без какого-либо камуфляжа. Машины засняли подписчики канала «Placaverde».

Напомним, длина этого «паркетника» компании «Рено» составляет 4,6-метра. Расстояние между осями автомобиля равно 2,7-метрам, а дорожный просвет достигает 213 мм.

Внешне «паркетник» заметно отличается от своих родственников, в том числе моделей Dacia Bigster и Dacia Duster, используя оригинальное оформление передней части кузова и кормы.

С точки зрения механики у покупателей этой модели не будет особого выбора. Продавать кроссовер собираются исключительно с бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,3-литра (TCe), сопряженным с 6-скоростной преселективной коробкой передач.

Максимальная отдача этого двигателя расположится в вилке от 138 до 156 лошадиных сил и будет зависеть от рынка сбыта. Привод – только передний.

Впоследствии у «Бореаля» появится гибридная силовая установка, для которой будет опционально доступен вариант 4WD.