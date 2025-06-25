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Новейший брутальный внедорожник Renault стал еще ближе к серийному запуску

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Renault приступила к сборке предсерийных экземпляров среднеразмерного пикапа Niagara, который будет продаваться как в Латинской Америке, так и за ее пределами.

Автомобили, сходящие с конвейера, не предназначены для продаж – их главное задачей будет прохождение испытаний в серийном кузове перед официальной премьерой модели в 2026 году.

Как пишет южноамериканский портал «Autoesporte», Renault собрала 4 единицы пикапа Niagara на аргентинском заводе, которые будут отправлены в Бразилию для первого раунда испытаний.

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Концепт-кар Renault Niagara

В течение следующих нескольких месяцев «Рено» собирается выпускать не менее 3 экземпляров Niagara в неделю. Серийное производство таких машин хотят организовать в октябре 2026 года. 

Напомним, внедорожный пикап Renault Niagara был представлен в качестве шоу-кара в 2023 году.

5-метровый автомобиль обладал агрессивным внешним видом, выделяясь высоким клиренсом, большими «зубастыми» покрышками, а также дополнительной светотехникой на крыше с запасным колесом сверху и еще двумя «запасками» в грузовом отсеке. 

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Каким окажется дизайн серийного варианта «Ниагары» пока неизвестно, но в техническом плане все выглядит очевидным, ведь машину построят на платформе Duster (CMF-B).

С большой долей вероятности продавать новый внедорожный пикап Renault будут с двигателем внутреннего сгорания и в гибридной модификации.

Дизельной версии у машины не окажется. Вместо нее утилитарной модели могут предложить полноприводное исполнение, работающее от электромотора, установленного на задней оси. 

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Фото:Renault
ИСТОЧНИК:Autoesporte

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