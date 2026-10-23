Toyota может выпустить маленький недорогой спорткар мощностью 64 л.с.

Неофициальный цифровой рендер серийного спорткупе Toyota S-FR

Концепт-кар Toyota S-FR, премьера которого состоялась более 10 лет назад, может наконец-то обрести серийное воплощение. По крайней мере на такое развитие событий указывают японские СМИ, утверждающие, что небольшой спортивный автомобиль должен появиться в следующем году в формате кей-кара.

Напомним, прототип Toyota S-FR дебютировал на Токийском автосалоне в далеком 2015 году. Автомобиль длиной 3990 мм получил округлый кузов, крупную переднюю решетку и компоновку с передним расположением двигателя и задним приводом. Машина была рассчитана на четырех человек и оснащена шестиступенчатой механической коробкой передач, а ее дизайн отсылал к спорткару из прошлого Toyota Sports 800.

В серийном исполнении, рендеры которого были опубликованы независимыми дизайнерами из Японии, автомобиль может сохранить ретро-мотивы концепта 2015 года, но обзавестись более современными фарами и переработанным «передком».

Неофициальный цифровой рендер серийного спорткупе Toyota S-FR

Кроме того, товарное спорткупе должно оказаться значительно компактнее концепта. Ему приписывают длину около 3395 мм, ширину 1475 мм, высоту 1230 мм и колесную базу 2265 мм. Эти габариты соответствуют японским требованиям к автомобилям класса кей-кар. Таким образом, если информация подтвердится, будущий S-FR окажется примерно на 600 мм короче первоначального концепта.

По слухам, серийный Toyota S-FR может получить трехцилиндровый турбированный двигатель объемом 660 куб. см мощностью около 64 л.с. В качестве трансмиссий должна выступить пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод будет исключительно задним.

Сделать автомобиль более производительным у компании не получится при всем желании – машины кей-класса в Японии ограничены мощностью 64 лошадиные силы, но превратить такое купе в более-менее динамичное может получиться за счет его ультракомпактных размеров и легкого веса.

Предполагается, что основной акцент в проекте будет сделан не на максимальной скорости и взрывной динамике, а на управляемости и удовольствии от прохождения поворотов.

Официальная премьера нового недорогого спорткупе Toyota для японского рынка должна состояться в 2027 году.

Тем временем, сейчас компания работает над возрождением более крупного и знаменитого спортивного купе Celica. Его дебют намечен на ближайшие несколько лет.