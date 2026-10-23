Мотоцикл Ural Dark Force: что собой представляла спецверсия «Урала» со световым мечом

Ural Dark Force. Фото: Ural

Актуальная линейка ИМЗ (Ирбитский мотоциклетный завод) включает в себя знакомые всем поклонникам мототехники имена: Ural Gear Up, Ural CT, Ural Retro и IMZ XR-300, но в современной истории этого предприятия было несколько особых спецверсий ее популярных моделей. Одна из них появилась в 2015 году и была создана специально для поклонников франшизы «Звëздные войны». Что собой представлял тот мотоцикл – в нашем материале.

Ural Dark Force. Фото: Ural

Модель получила название Ural Dark Force и была создана специально для рынка США, а ее выход был приурочен к премьере фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы». Основой для необычной новинки послужил серийный Ural CT с коляской и приводом на заднее колесо.

Разработчики постарались придать мотоциклу внешность, которая ассоциировалась бы с техникой из фантастической вселенной Джорджа Лукаса. И даже наделили его одной очень важной для поклонников вселенной Джорджа Лукаса деталью.

Ural Dark Force. Фото: Ural

Главной особенностью Dark Force стало практически полное отсутствие светлых деталей в оформлении. Чёрный цвет получили кузовные панели, рама, колёса, двигатель и коляска. Благодаря этому мотоцикл выглядел заметно мрачнее стандартных моделей Ural, особенно в сочетании с дополнительными светодиодными фарами.

Ural Dark Force. Фото: Ural

Впрочем, наиболее необычный элемент этой модификации находился далеко не на самом мотоцикле, а рядом. В комплекте с этой моделью покупателю предлагался декоративный световой меч в специальной кобуре, для которого предусмотрели отдельное крепление на левой внешней стенке коляски.

Приводил в движение мотоцикл 749-кубовый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением, развивающий 41 л.с. при 5500 об/мин и 57 Нм крутящего момента при 4300 об/мин, с системой впрыска топлива и карданным валом. Как и все современные мотоциклы Ural, модель Dark Force оснащалась подвеской Sachs и тормозными суппортами фирмы Brembo. При массе 317,5 кг максимальная скорость составляла 112 км/ч.

Всего было выпущено 25 единиц таких мотоциклов, каждый из которых стоил по 14 тысяч 999 долларов (по сегодняшним деньгам около 1,2 млн рублей). Все они, разумеется, на фоне хайпа были махом распроданы, а сама лента «Звёздные войны: Пробуждение силы» стала одной из самых кассовых в этой знаменитой космической саге.

Между тем, недавно редакция Дейли-Мотор показала, как выглядит серийная версия абсолютно новой модели ИМЗ – Ural Neo 500.