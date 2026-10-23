Новый Toyota Fortuner готов к премьере: внедорожник получит дизайн в стиле Hilux

Toyota максимально приблизилась к дебюту нового поколения внедорожника Fortuner – машину собираются представить уже 1 декабря. Дата премьеры подтверждена подразделением Toyota South Africa журналу CAR. Автомобиль сохранит рамную конструкцию и семиместный салон, а его внешность и интерьер могут измениться вслед за обновленным пикапом Hilux.

Новый Fortuner уже попадался фотошпионам во время дорожных испытаний в Таиланде. Судя по замаскированным прототипам, внедорожник может получить более массивную переднюю часть, узкие фары возле линии капота и решетку радиатора с вертикальными элементами. Но общие пропорции останутся знакомыми: высокая крыша, подножки и крупный кузов с вместительной задней частью.

Интерьер, скорее всего, будет во многом унифицирован с салоном нового Hilux. Ожидаются переработанная передняя панель, цифровая приборная панель и центральный экран мультимедийной системы диагональю до 12,3 дюйма.

Также внедорожник может получить расширенный набор электронных помощников водителя, многофункциональное рулевое колесо, как в Land Cruiser, а также компактный селектор переключения передач и поворотный регулятор системы выбора режима движения. Подробности о комплектациях и оснащении модели раскроют во время официальной премьеры.

Основным вариантом силовой установки, как ожидается, останется 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. Обновленный Hilux получил 48-вольтовую мягкую гибридную систему на базе этого двигателя. Вероятно, она будет также доступна для нового Fortuner.

Кроме того, не исключается полностью электрическая версия с запасом хода около 240 километров.

Обе модели будут построены на одной и той же платформе, а значит внедорожник сохранит рамное шасси и свои качества умелого «проходимца», которые сильно отличают его от простых кроссоверов вроде RAV4 и Corolla Cross.

Полноценные продажи нового Toyota Fortuner должны начаться на мировом рынке в начале следующего года. Скорее всего, со временем внедорожник доберется и до российского авторынка по схемам альтернативного импорта, но мощность 204 лошадиные силы сделает его цену сильно завышенной из-за высоких ставок утильсбора, так что такие машины если и будут завозить в РФ, то только в небольших количествах.

К слову, ранее Дейли-Мотор рассказывал, что другой рамный внедорожник компании Toyota Land Cruiser 250 готовят к обновлению, а также сообщал, как могут измениться его внешность, моторы и даже цена.