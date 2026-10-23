Mitsubishi готовит к зимнему сезону новую Delica D:5 Chamonix

Неофициальный цифровой рендер новой версии Mitsubishi Delica D:5 Chanmonix

Компания Mitsubishi может расширить линейку обновленного минивэна Delica D:5 специальной версией. По предварительным данным, новинка появится ближе к зиме этого года и получит особое оформление кузова и салона, а также получит название Chamonix.

Слово Chamonix является отсылкой к горнолыжному курорту во французских Альпах. Специальные версии с этим обозначением предлагались для разных поколений Mitsubishi Delica, начиная с Delica Star Wagon в 1985 году. Предыдущая Delica D:5 Chamonix дебютировала в ноябре 2023 года и отличалась черной отделкой передней решетки, боковых зеркал и легкосплавных дисков.

Основой для новой спецверсии станет Delica D:5, прошедшая масштабное обновление в январе 2026 года. Автомобиль получил измененные переднюю решетку и бамперы, а также систему управления динамикой S-AWC.

Ожидается, что версия Chamonix сохранит характерный дизайн «Делики», но обзаведется черными элементами отделки. Машине могут достаться черная решетка радиатора, дверные ручки в аналогичном исполнении и специальные 18-дюймовые легкосплавные диски.

Неофициальный цифровой рендер новой версии Mitsubishi Delica D:5 Chanmonix

На боковинах и задней двери должны также появиться фирменные наклейки с названием версии. В предыдущем исполнении использовались зеленые декоративные акценты, которые могут вернуться и в новой модификации.

В салоне ждут улучшения износостойкости материалов отделки, которые будут рассчитаны на более активную эксплуатацию. Ранее обновленная Delica D:5 в дорогих комплектациях уже получила комбинированную обивку сидений из водоотталкивающего материала с фактурой замши и синтетической кожи. Для Chamonix могут подготовить дополнительные варианты прострочки, декоративные вставки под дерево и особые цветовые решения.

Технические изменения, если и будут, то, вероятно, минимальными. Внедорожный минивэн должен сохранить под капотом 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель, 8-скоростной «автомат» и систему полного привода. Система S-AWC и режимы движения ECO, NORMAL, GRAVEL и SNOW, появившиеся после обновления 2026 года, с большой долей вероятности переберутся и в спецверсию.

Сколько будет стоить такая «Делика», пока неизвестно, но японские инсайдеры полагают, что за машину будут просить примерно 4,9 – 5 млн иен (около 2,6 млн российских рублей по текущему курсу), то есть ее цена окажется на уровне нынешней «топовой» комплектации модели.

Напомним, ранее Дейли-Мотор подробно рассказывал о том, как Mitsubishi Delica может измениться в новом поколении D:6, а также сообщал, что актуальный минивэн бьет рекорды продаж в Японии перед своим выходом на пенсию.