Mercedes-Benz 300 TD с пробегом более 1 млн км спасли из контейнера для металлолома

Автомобили Mercedes-Benz могут быть очень выносливыми. Один из таких примеров – экземпляр из Нидерландов, который был восстановлен после более чем 7 лет, проведенных в морском контейнере, с неисправной трансмиссией и разбитым лобовым стеклом. На момент спасения одометр универсала показывал почти 800 тысяч км, но, как рассказал владелец машины, пробег был скручен, а в реальности машина накатала 1 миллион 266 тысяч км.

Речь идет о Mercedes-Benz 300 TD 1992 года выпуска. Актуальный владелец универсала обнаружил автомобиль в конце декабря 2018 года, когда приехал посмотреть другие машины на территории, где до этого несколько лет жили сквоттеры.

Универсал находился в морском контейнере со сломанной коробкой передач. Предыдущий хозяин машины хотел сохранить автомобиль до восстановления, но временное хранение затянулось более чем на семь лет.

В итоге машину продали за символическую сумму, но при условии, что прежний владелец сможет снять с нее нужные ему детали. Покупатель, занимающийся реставрацией классических автомобилей, решил рискнуть и согласился на сделку.

По его словам, после подключения нового аккумулятора двигатель приобретенного им Mercedes-Benz 300 TD запустился практически сразу. Кузов также находился в неплохом состоянии, не потребовав серьезных сварочных работ.

Неисправная коробка передач была оперативно заменена, после чего автомобиль вернулся в рабочее состояние. С 2019 года машина регулярно ездит по дорогам, и не так давно была доработана с точки зрения внешнего вида, получив новый цвет кузова и расширители колесных арок по мотивам Mercedes-Benz E 500 поколения W124.

Реальный пробег машины сейчас переваливает за 1,2 млн километров, но автомобиль надежно служит своему владельцу в повседневной жизни. И продавать его он, очевидно, не собирается.

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