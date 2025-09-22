Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

ДомойАвтоновости сегодняПредставлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

2026 kia pickup truck looks ready to conquer america and give locals a cgi run for their 5 1

Ранее в этом году Hyundai объявила о планах выпуска нового рамного пикапа, который будет построен на платформе одной из моделей американского концерна General Motors. Машина должна навязать конкуренцию таким известным представителям этого класса как Toyota Tacoma и Ford Ranger и быть создана на основе Chevrolet Colorado или GMC Canyon.

Североамериканские журналисты уверены, что тому же примеру последует и родственная Hyundai марка – Kia, у которой уже есть собственный рамный пикап Tasman, но вскоре может появиться еще один представитель того же класса.

Независимый художник, известный в интернете своими работами под ником «Digimods Design», продемонстрировал собственное видение такого проекта, если ему действительно дадут «зеленый свет».

2026 kia pickup truck looks ready to conquer america and give locals a cgi run for their 12 1
Новый рамный пикап Kia (неофициальный рендер)

Как может называться машина пока можно лишь догадываться, но внешне ей точно предстоит отличиться от модели Tasman, выделяющейся эксцентричным дизайном.

Автомобиль на рендерах использует вертикальные светодиодные фары, желтые дневные ходовые огни и широкую решетку радиатора. В общем ровно то, что ранее было продемонстрировано в свежем поколении кроссовера Kia Sportage и, возможно, будет использовано в проекте следующей генерации более крупного вседорожника Kia Telluride.

Сзади машине досталась классическая грузовая платформа с узкими задними фонарями, растянувшимися во всю ширину кузова, а также большой черный бампер.

2026 kia pickup truck looks ready to conquer america and give locals a cgi run for their 7 1
Новый рамный пикап Kia (неофициальный рендер)

Подробности о технической части как нового рамного пикапа Hyundai, так и его потенциального родственника от Kia, пока засекречены. Впрочем, ходят слухи, что под капотом обеих моделей может разместиться 3,5-литровый атмосферный бензиновый мотор V6.

Дебют нового среднеразмерного рамного пикапа Hyundai должен состояться до 2030 года. Надо полагать, что родственный ему автомобиль от Kia появится примерно в те же самые сроки либо немного позже.

Фото:Digimods Design

