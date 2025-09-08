ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался на реалистичных изображениях

Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался на реалистичных изображениях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 09 08 в 10.22.40

В линейке моделей Hyundai сейчас нет полноценных рамных внедорожников, но вскоре все изменится. 

Недавно корейский автопроизводитель и американский концерн General Motors объявили о планах сотрудничества, в рамках которого у «Хендэ» появится новый среднеразмерный внедорожный пикап для Центральной и Южной Америки.

Ожидается, что в основе этой модели будет лежать «утилитарник» GMC Canyon. Цифровой художник «Theottle» предположил, как может выглядеть такой автомобиль с учетом актуального фирменного стиля Hyundai.

Снимок экрана 2025 09 08 в 10.12.36
Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Автор рендеров уверен, что построенный на базе американского рамного грузовичка автомобиль «Хендэ» не будет похож на оригинал ни спереди, ни сзади. Более того, машина получит даже собственные боковые кузовные панели.

Новому пикапу корейского автопроизводителя, предназначенному для эксплуатации по бездорожью, предстоит примерить дизайнерские решения внедорожной версии кроссовера Palisade XRT Pro, а также оказаться частично похожим на младшего родственника Santa Cruz XRT, использующего несущий кузов. 

Снимок экрана 2025 09 08 в 10.12.56
Рендер нового рамного пикапа Hyundai

И если снаружи новинка Hyundai будет выглядеть как уникальный автомобиль, то внутри с большой долей вероятности задействует всю механическую часть оригинального рамного GMC Canyon.

Тот, напомним, приводится в движение за счет 2,7-литрового 314-сильного бензинового турбомотора (582 Нм), помогает которому 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также система заднего или полного привода на выбор покупателя.

Дебют нового внедорожного пикапа Hyundai на базе GM может состояться в ближайшие пару лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle

Читайте также:

Последние новости:

Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную...

Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали...

Два маленьких и недорогих японских «горячих» хэтчбека дебютируют...

Не продавать: названы автомобили из 90-х, которые скоро...

В Испании сравнили кросс-универсал Lada с Toyota C-HR...

Небольшой, но очень популярный хэтчбек Toyota Yaris рвется...

Самый мощный и продвинутый внедорожник Mitsubishi: известна дата...

Новый Kia Seltos со «злым» дизайном и гибридным...

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра...

Новая Toyota GR Supra будет исконно японским автомобилем

Купе Toyota GR86 разорвет отношения с Subaru BRZ:...

Новый Toyota Corolla Cross грозит оказаться версией RAV4...

Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы...

Mansory показала «заниженный» внедорожник Rolls-Royce Cullinan для Ближнего...

Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Перспективный внедорожник Lada T-134 может оказаться близким родственником...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+