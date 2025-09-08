Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался на реалистичных изображениях

В линейке моделей Hyundai сейчас нет полноценных рамных внедорожников, но вскоре все изменится.

Недавно корейский автопроизводитель и американский концерн General Motors объявили о планах сотрудничества, в рамках которого у «Хендэ» появится новый среднеразмерный внедорожный пикап для Центральной и Южной Америки.

Ожидается, что в основе этой модели будет лежать «утилитарник» GMC Canyon. Цифровой художник «Theottle» предположил, как может выглядеть такой автомобиль с учетом актуального фирменного стиля Hyundai.

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Автор рендеров уверен, что построенный на базе американского рамного грузовичка автомобиль «Хендэ» не будет похож на оригинал ни спереди, ни сзади. Более того, машина получит даже собственные боковые кузовные панели.

Новому пикапу корейского автопроизводителя, предназначенному для эксплуатации по бездорожью, предстоит примерить дизайнерские решения внедорожной версии кроссовера Palisade XRT Pro, а также оказаться частично похожим на младшего родственника Santa Cruz XRT, использующего несущий кузов.

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

И если снаружи новинка Hyundai будет выглядеть как уникальный автомобиль, то внутри с большой долей вероятности задействует всю механическую часть оригинального рамного GMC Canyon.

Тот, напомним, приводится в движение за счет 2,7-литрового 314-сильного бензинового турбомотора (582 Нм), помогает которому 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а также система заднего или полного привода на выбор покупателя.

Дебют нового внедорожного пикапа Hyundai на базе GM может состояться в ближайшие пару лет.