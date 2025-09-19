ДомойАвтоновости сегодняHyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia Tasman: как он может...

Hyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia Tasman: как он может выглядеть

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия 3d032efe bd6f 5a25 94da aa7725850000 1

Компания Hyundai подтвердила, что готовится выпустить новый рамный грузовик по габаритам сопоставимый с Ford Ranger. Премьера машины состоится до 2030 года, а сама она, скорее всего, получит ответвление в виде полноценного внедорожника.

Австралийский журнал «Drive» полагает, что речь идет не о результате сотрудничества General Motors и Hyundai и пикапе, который готовят для рынка Южной Америки, а об истинном корейском утилитарнике, в основу которого может лечь существующий Kia Tasman.

3d032efe bd6f 5a25 94da aa7725850000
Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Независимые дизайнеры с «Зеленого континента» уже представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль и полагают, что машина получит строгий внешний вид, заданный моделью Kia Tasman, у которой она может унаследовать раму. 

При этом оформление фронтальной части кузова этой модели и ее кормы будут собственными с уникальными дизайнерскими штрихами «Хендэ» в виде решетки радиатора ячеистой структуры и необычных пиксельных дневных ходовых огней, а также прямоугольных блоков основной светотехники и брутальных бамперов. 

5b9352bb 1b75 5ae8 990e 11b005050000
Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Напомним, сейчас в портфолио пикапов Hyundai входит только одна модель – Santa Cruz. Машина обладает несущим кузовом и не готова к перевозке тяжелых грузов, а также форсированию бездорожья. С появлением в гамме автопроизводителя внедорожной альтернативы этой модели продажи компании должны вырасти еще сильнее на рынках Австралии и Штатов.

Выпуск нового рамного пикапа Hyundai, а также последующего за ним внедорожника из-за пошлин Дональда Трампа могут наладить в США.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:Drive

Читайте также:

Последние новости:

«Гелендваген для бедных»: что известно о новом Mercedes...

Дешевая альтернатива Toyota RAV4 может вдохновиться новым Prius

Популярный 7-местный кроссоверный минивэн Mitsubishi получил новую версию

Xiaomi объявляет срочный отзыв 1/3 проданных седанов SU7

Показана новая очень быстрая Toyota, которая «даст прикурить»...

Новый суперкар Lexus «засветился» на очередных тестах

В Mitsubishi определились с датой запуска и ценой...

Новый внедорожник Nissan хочет «нокаутировать» Toyota LC Prado:...

«Блокбастер бездорожья» Jeep Wrangler нового поколения показан на...

BMW вложил миллиарды в электромобили, а теперь заявляет,...

Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и...

Обновленный премиум-седан BMW 7-Series показался в новом виде

Родной брат Kia Sportage от Hyundai удивит абсолютно...

Идеальный автодом для рыбаков и охотников на базе...

BMW 3-Series не узнают в новом поколении

Космический минивэн Hyundai Staria переделали в уютную спальную...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+