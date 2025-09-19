Hyundai выпустит новый рамный грузовик на базе Kia Tasman: как он может выглядеть

Компания Hyundai подтвердила, что готовится выпустить новый рамный грузовик по габаритам сопоставимый с Ford Ranger. Премьера машины состоится до 2030 года, а сама она, скорее всего, получит ответвление в виде полноценного внедорожника.

Австралийский журнал «Drive» полагает, что речь идет не о результате сотрудничества General Motors и Hyundai и пикапе, который готовят для рынка Южной Америки, а об истинном корейском утилитарнике, в основу которого может лечь существующий Kia Tasman.

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Независимые дизайнеры с «Зеленого континента» уже представили, как мог бы выглядеть такой автомобиль и полагают, что машина получит строгий внешний вид, заданный моделью Kia Tasman, у которой она может унаследовать раму.

При этом оформление фронтальной части кузова этой модели и ее кормы будут собственными с уникальными дизайнерскими штрихами «Хендэ» в виде решетки радиатора ячеистой структуры и необычных пиксельных дневных ходовых огней, а также прямоугольных блоков основной светотехники и брутальных бамперов.

Рендер нового рамного пикапа Hyundai

Напомним, сейчас в портфолио пикапов Hyundai входит только одна модель – Santa Cruz. Машина обладает несущим кузовом и не готова к перевозке тяжелых грузов, а также форсированию бездорожья. С появлением в гамме автопроизводителя внедорожной альтернативы этой модели продажи компании должны вырасти еще сильнее на рынках Австралии и Штатов.

Выпуск нового рамного пикапа Hyundai, а также последующего за ним внедорожника из-за пошлин Дональда Трампа могут наладить в США.