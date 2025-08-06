Новый рамный внедорожник Kia на базе Tasman бросит вызов Toyota Fortuner

Новый пикап Kia Tasman демонстрирует впечатляющие цифры продаж. Дела у этой модели идут очень хорошо, а это значит, что руководство корейского автопроизводителя может задуматься о расширении линейки ее версий.

По крайней мере на это указывают недавние сообщения топ-менеджеров «Киа», которые не исключают для Tasman появление версии во внедорожном кузове. Конкуренты для нее уже определены: это будет Toyota Fortuner, Ford Everest и Mitsubishi Pajero Sport.

Kia Tasman

Планы по созданию такой модели сейчас находятся на рассмотрении руководства Kia. Это не означает, что им точно дадут «зеленый свет», но шансы на это велики.

Несмотря на дополнительные затраты на разработку и производство, создание внедорожника на базе пикапа Tasman может оказаться для «Киа» относительно рентабельным занятием.

Новый тип кузова позволит распределить первоначальные затраты на создание утилитарной модели с «нуля», при этом практически не потратив средств на выпуск внедорожника.

Впрочем, перед тем, как поступить на стол инженеров, проекту предстоит пройти через несколько препятствий. Для начала, участники исследования должны будут доказать, что на такую машину действительно будет спрос.

Продукт должен быть востребованным, причем не только на отдельных рынках, но и в гораздо более широком, глобальном масштабе.

Обосновать это может оказаться не так просто, как многие думают, поэтому реализация проекта рискует затянуться на годы.