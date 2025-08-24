Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors показан в живом обличии

ДомойАвтоновости сегодняНовый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors показан в живом обличии

Текст: Михаил Романченко
digital hyundai canyon chevrolet staria look extra ready for the hyundai x gm collab 256141 1 1

Hyundai и General Motors на протяжении последнего года рассматривают партнерские отношения. Прошлой осенью между компаниями был заключен меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве для изучения возможностей ведения совместного бизнеса. 

С тех пор переговоры корейского и американского автогигантов продвинулись до определенных договоренностей. В августе 2025 года были объявлены планы по выпуску пяти совместных моделей.

Четыре из них будут разработаны специально для рынков Центральной и Южной Америки: компактный кроссовер, небольшая легковушка, а также компактный и среднеразмерный пикапы. Пятым станет автомобиль для Северной Америки – электрический коммерческий фургон.

digital hyundai canyon chevrolet staria look extra ready for the hyundai x gm collab 11 1

Латиноамериканский независимый дизайнер «KDesignAG» на днях продемонстрировал собственное видение проекта среднеразмерного «утилитарника», который, по слухам, окажется перелицованной версией пикапа GMC Canyon. 

Проект цифрового художника строится на базе оригинальной модели General Motors, но корейский вариант этого практичного внедорожника с открытым грузовым отсеком отличается фирменным дизайном Hyundai.

Машине на рендерах достались H-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой моделей Santa Fe и Palisade новых поколений, собственная решетка радиатора и бампер, а также, возможно, другие фонари.

digital hyundai canyon chevrolet staria look extra ready for the hyundai x gm collab 12 1

В остальном новинке корейского автопроизводителя предстоит оказаться точной копией американской модели, в том числе технически. Актуальный GMC Canyon использует под капотом 2,7-литровый турбомотор на 314 лошадиных сил и 582 Нм. Ассистирует ему восьмискоростная АКПП, а также задний или полный привод. 

hyundai pickup

Появление нового рамного пикапа Hyundai, основанного на платформе General Motors, запланировано на ближайшие несколько лет.

Фото:KDesignAG/Kleber Silva

