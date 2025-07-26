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Внедорожник Suzuki, за которым выстраиваются очереди в Японии, сделали похожим на «Гелендваген» и Land Rover Defender

Текст: Ростислав Архипов
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Японское тюнинг-ателье DAMD, специализирующейся на доработках местных автомобилей, может похвастаться наличием в своем портфолио эксклюзивных обвесов Little G и Little D для трехдверного варианта внедорожника Suzuki Jimny. 

С появлением на рынке «Страны восходящего солнца» 5-дверной модификации этой модели, названной Nomade, перед тюнерами встала задача сделать точно такой же боди-кит для растянутого исполнения «Джимни», с чем они успешно справились. 

suzuki jimny nomade little G
Little G Advance

Более того, для этого японского «рамника» было подготовлено сразу три варианта: Little G Advance, Little D и Little G Traditional.

Боди-киты Little G Advance и Little G Traditional вдохновлены внедорожником Mercedes-Benz G-Class.

suzuki jimny little G
Little G Traditional

Классический облик «Гелика» был полностью перенесен в 5-дверный Jimny Nomade вместе с обновленной решеткой радиатора, передним и задним бамперами, боковыми юбками, а также культовыми трапециевидными трехмерными указателями поворота. 

suzuki jimny nomade little D
Little D

Что касается пакета доработок, названного Little D, то в нем благодаря дизайнерским приемам Suzuki Jimny Nomade воссоздал экстерьер знаменитого британского внедорожника Land Rover Defender. 

DAMD специально разработала новые передний и задний бамперы для машины, а также установила металлические защитные накладки на днище автомобиля, после чего окрасила его кузов в зеленый цвет.

Дополнили общий облик внедорожника золотистые колесные диски и наклейки с британским флагом на боковинах. 

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Suzuki Jimny Nomade

Напомним, Suzuki Jimny Nomade вышел в продажу в Японии в начале этого года и сразу же стал бестселлером.

Спрос на машину оказался настолько высоким, что дилерам «Сузуки» пришлось остановить прием заказов на эту модель. Очередь за ней выстроилась на несколько лет вперед, а продажи до сих пор не возобновились

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Фото:DAMD

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