5-дверный Suzuki Jimny, за которым в Японии выстроились очереди, спешат вернуть в продажу

Suzuki вывела на японский рынок 5-дверный внедорожник Jimny Nomade в начале февраля этого года и всего за 4 дня получила свыше 50 тысяч заказов. Ажиотажный спрос оказался для компании неожиданностью и ей пришлось в экстренном порядке останавливать сбор заявок на покупку удлиненного «Джимни».

Спустя полгода с момента перерыва руководство Suzuki вышло на связь и рассказало, что усердно работает над тем, чтобы вернуть 5-дверный Jimny Nomade в продажу в Японии.

Suzuki Jimny Nomade

Специально для этого уже в июле выпуск таких машин будет увеличен с 1 тысячи 200 до 3 тысяч 300 единиц. Наращивание производственных мощностей должно позволить компании как можно скорее возобновить прием заказов на ее новый бестселлер.

Напомним, Jimny Nomade представляет собой «растянутый» вариант простого внедорожника «Джимни». Внешне машина отличается наличием двух дополнительных дверей сзади, а также увеличенной длиной и колесной базой на 340 мм.

Интерьер внедорожника выглядит практически так же, как в его 3-дверной версии, а оснащение и вовсе не отличается от оригинальной модели.

Suzuki Jimny Nomade

Под капотом Jimny Nomade располагается 4-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор K18B объемом 1,5-литра, который обеспечивает ей 102 лошадиные силы мощности. Двигатель сочетается с пятиступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробкой передач.

Стоимость таких автомобилей в Японии на момент сбора заказов начиналась от 2 миллионов 651 тысячи иен (1,5-миллиона рублей).