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У японской полиции появилась новая «догонялка» от Honda

Текст: Алиса Шашкова
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Японская полиция ловит преступников исключительно на местных автомобилях. Недавно в ее парке появился новый кроссовер Crown Sport, который многие за внешнее сходство сравнивают с Ferrari Purosangue, а теперь ей достался гораздо более динамичная машина.

Как сообщает японская пресса, один из владельцев суперкара Honda NSX подарил его полиции префектуры Миэ.

43-летний мужчина является фанатом гонок. Он приобрел NSX несколько лет назад еще до снятия машины с производства и недавно решил пожертвовать ее местным стражам порядка. 

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Суперкар Honda NSX, подаренный японской полиции

При торжественной передаче автомобиля полиции бывший владелец суперкара «Honda» заявил, что эта машина, от которой не сможет сбежать ни один преступник. 

Доставшийся японским полицейским NSX оснащен гибридной силовой установкой, работающей на базе 3,5-литрового мотора V6 с прямым впрыском и двойным трубонаддувом. Ассистирует ему сразу три электромотора и девятиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями.

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Суперкар Honda NSX, подаренный японской полиции

Максимальная отдача гибридной системы NSX составляет 573 лошадиные силы, а на разгон от 0 до 100 километров в час у машины уходит всего 3 секунды.

Суперкар способен достигать скорости в 307 км/ч. Справляться с такой мощностью без потери сцепления автомобилю помогает система полного привода SH-AWD.

Напомним, ранее стало известно о планах Honda выпустить преемника NSX. Ожидается, что такой автомобиль окончательно избавится от ДВС и будет использовать безальтернативную электрическую тягу. Его дебют может состояться уже в 2027 году.

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Фото:Соцсети

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