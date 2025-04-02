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Новое поколение спорткара Honda NSX возродится в 2027 году в виде электрического купе

Текст: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года руководство Honda подтвердило, что собирается возродить свой знаменитый спортивный автомобиль NSX, который просуществовал в модельной линейке автопроизводителя в период с 1990 по 2005 и с 2016 по 2022 год. Ожидается, что машина будет отличаться от своих предшественников как внешне, так и с точки зрения механической части.

Портал «Response» из Японии утверждает, что мировая премьера нового поколения Honda NSX состоится уже в 2027 году.

Автомобиль получит современный дизайн с купеобразным профилем, широкими колесными арками, умещающими внутри большие колеса, необычной светодиодной головной оптикой и скрытыми в дверях ручками. 

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Неофициальный рендер нового поколения Honda NSX

В качестве главного конкурента этой модели рассматривается купе Lexus LFR (преемник LFA), но в отличие от своего потенциального оппонента, которому пророчат гибридный силовой агрегат на 900 лошадиных сил, новинка «Хонды» будет 100-процентным электромобилем.

Максимальная мощность ее электромоторов должна превысить отметку в 1000 лошадиных сил, а благодаря использованию твердотельной батареи, разработка которой сейчас ведется инженерами компании, машина будет иметь запас хода на одном заряде около 700 километров.

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Официальный тизер нового электрического спорткара Honda

Кроме того, в автомобиль ожидается внедрение новейшей технологии полного привода, но конкретные подробности о нем пока не приводятся.

Японские инсайдеры прогнозируют новому суперкару Lexus LFR цену в районе 38 миллионов иен (21,5 миллиона рублей). Honda рассчитывает, что ее новый NSX окажется немного дешевле конкурента, но насколько не уточняется. 

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Фото:Response, Honda

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