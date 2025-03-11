Toyota подарила японским полицейским кроссовер Crown Sport, но тем жалко использовать его для поимки преступников

Одним из самых часто используемых в автопарках полицейских Японии автомобилей является седан Toyota Crown. Такие машины стражи правопорядка закупают у «Тойоты» на протяжении десятилетий, но все они представляют собой легковые 4-дверки.

Однако недавно этот их ассортимент решили расширить моделью нового семейства Crown – в частности кроссовером Crown Sport, который был представлен в 2023 году.

Один экземпляр этой модели был подарен «Тойотой» полицейскому управлению префектуры Айти. Речь идет о версии этой «Краун Спорт» с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Это самая производительная модификация кроссовера, мощность которой составляет 306 лошадиных сил.

Благодаря наличию литий-ионного аккумулятора в составе этой силовой установки машина способна проезжать исключительно на электричестве на расстояние до 90 километров.

Уникальной «фишкой» PHEV-модификации такого кроссовера Toyota является возможность использования этой системы в качестве источника внешнего питания мощностью до 1500 Вт (100 В переменного тока).

В результате машину можно задействовать в качестве внешней розетки для чрезвычайных ситуаций, таких как перебои в подаче электроэнергии, стихийные бедствия, либо для активного отдыха.

Полицейский автомобиль отличается от обычного Crown Sport специальным черно-белым цветом, наклейками на кузове, а также наличием на крыше сигнальной сирены.

Кроме того, специально для такой машины предусмотрели госзнак «101», который является отсылкой к номеру телефона для вызова полиции.

Что интересно, использовать новый Toyota Crown Sport для поимки преступников японская полиция не собирается. Машину поберегут для связей с общественностью и других информационно-просветительских мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что в автопарк японской полиции поступили водородные седаны Toyota Crown.