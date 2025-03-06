Блогер удивился состоянию Lexus LS400 с пробегом 1,6 млн км

Lexus является японским брендом, который известен не только своими премиальными функциями, но и надежностью. Причем в случае некоторых моделей этой компании их долговечность может доходить до крайности.

Примерно так обстоят дела с одним Lexus LS400, прозванным «Lexus миллион миль». Все из-за того, что машина преодолела барьер в 1 миллион миль (1,6 миллиона километров) и до сих пор остается на ходу.

Дэвид Паттерсон с YouTube-канала «ThatDudeInBlue» проверил это на собственном опыте, прокатившись в качестве пассажира и водителя на одном из самых, если не самом выносливом «Лексус» в истории.

По словам блогера, несмотря на галлюцинирующий одометр, он был ошеломлен тем, как машина до сих пор пребывает в отличном техническом состоянии.

Седан Lexus впечатлил его идеально работающими электростеклоподъемниками, функционирующим как с завода люком в крыше и электроприводом сидений, который по-прежнему остается отзывчивым.

«В то время, как некоторые современные автомобили начинают сбоить на пробегах свыше 50 тысяч километров, этот Lexus 1996 года проехал почти 2 миллиона километров без каких-либо проблем, что можно считать настоящим чудом», – говорится в видеоролике американского блогера.

На попадание в «Клуб миллион километров» сегодня могут претендовать лишь немногие автомобили.

Наиболее часто это делают модели компаний Toyota и Volvo, но недавно к ним присоединилась Tesla с ее Model S в Германии, которая проехала более 1,9 миллиона км.