ДомойАвтоновости сегодняБлогер удивился состоянию Lexus LS400 с пробегом 1,6 млн км

Блогер удивился состоянию Lexus LS400 с пробегом 1,6 млн км

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
лекус лс400 с пробегом 16 млн км

Lexus является японским брендом, который известен не только своими премиальными функциями, но и надежностью. Причем в случае некоторых моделей этой компании их долговечность может доходить до крайности. 

Примерно так обстоят дела с одним Lexus LS400, прозванным «Lexus миллион миль». Все из-за того, что машина преодолела барьер в 1 миллион миль (1,6 миллиона километров) и до сих пор остается на ходу. 

Снимок экрана 2025 03 06 в 09.26.27

Дэвид Паттерсон с YouTube-канала «ThatDudeInBlue» проверил это на собственном опыте, прокатившись в качестве пассажира и водителя на одном из самых, если не самом выносливом «Лексус» в истории. 

Снимок экрана 2025 03 06 в 09.28.03

По словам блогера, несмотря на галлюцинирующий одометр, он был ошеломлен тем, как машина до сих пор пребывает в отличном техническом состоянии.

Седан Lexus впечатлил его идеально работающими электростеклоподъемниками, функционирующим как с завода люком в крыше и электроприводом сидений, который по-прежнему остается отзывчивым. 

Снимок экрана 2025 03 06 в 09.26.57

«В то время, как некоторые современные автомобили начинают сбоить на пробегах свыше 50 тысяч километров, этот Lexus 1996 года проехал почти 2 миллиона километров без каких-либо проблем, что можно считать настоящим чудом», – говорится в видеоролике американского блогера. 

Снимок экрана 2025 03 06 в 09.27.29

На попадание в «Клуб миллион километров» сегодня могут претендовать лишь немногие автомобили.

Наиболее часто это делают модели компаний Toyota и Volvo, но недавно к ним присоединилась Tesla с ее Model S в Германии, которая проехала более 1,9 миллиона км

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:ThatDudeInBlue/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Новое поколение компактвэна Suzuki Wagon R сменит дизайн,...

В России стал доступен легендарный 7-местный минивэн американцев

Седан и универсал Skoda Octavia превратили в угрозу...

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получил версию на...

Флагманский минивэн Nissan, который бросит перчатку Toyota Alphard,...

Грузовичок Daihatsu превратили в машину, в которой можно...

Рестайлинговый 7-местный минивэн Toyota Sienna показался на реалистичных...

Новый недорогой рамный внедорожник Toyota могут представить раньше,...

Подержанные Tesla в прошлом году дешевели быстрее, чем...

Почти каждый автопроизводитель продает личные данные своих клиентов

Для нового поколения кроссовера Volkswagen T-Roc обозначили двигатели

4 кроссовера, которые советуют купить пенсионерам в этом...

Новый японский скоростной поезд не сможет приблизиться к...

Долгожданный минивэн Mitsubishi Delica D:6 станет подключаемым гибридом...

Сколько стоит обслуживание гиперкара на примере Koenigsegg

Новому электрическому Volkswagen Golf 9 GTI обещают сохранить...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+