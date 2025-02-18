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Раскрыт электрокар с самым высоким пробегом в мире

Текст: Алексей Шмидт
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Когда кто-то говорит об электромобилях, существует одна тема, которую стараются обходить стороной – пробег. В сети редко можно встретить истории, когда электрокар преодолевал 150 тысяч километров или чуть больше. Но если хорошо поискать, то можно найти несколько задокументированных примеров электромобилей с большим километражом. 

Речь идет о машинах, которые проехали свыше 500 тысяч км пробега. Но даже эта цифра далеко не рекордный показатель с точки зрения выносливости автомобиля, работающего на электротяге.

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Электрокаром с самым большим пробегом является Tesla Model S P85+, которая принадлежит немцу Хансйоргу фон Геммингену-Хорнбергу. Этот автомобиль преодолел свыше 2 миллионов 300 тысяч километров пробега, что сопоставимо с 57-ю поездками вокруг земного шара. 

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Пробег машины абсолютно реален. Для того, чтобы фиксировать его, владелец «Теслы» регулярно публикует посты в соцсетях, отвечает подписчикам на вопросы об эксплуатации машины и делится с ними своим опытом владения, в том числе историей ее технического обслуживания и ремонта. 

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Примечательно, но «Тесла» с мегапробегом проехала более 2,3 миллиона км не без проблем. За этот колоссальный километраж на автомобиле пришлось 14 раз менять двигатель. Помимо поломок мотора из строя успело выйти две тяговых батареи. 

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Tesla Model 3 из Австралии с пробегом свыше 700 тысяч км

Tesla из Германии не единственный электромобиль, которому покорились высокие цифры на одометре. В Австралии ездит другой электрокар – Tesla Model 3, который смог преодолеть более 700 тысяч км. Причем большая часть из этой цифры была пройдена на оригинальном аккумуляторе. 

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Tesla Model S из Великобритании с пробегом 692 тысячи км

Кроме того, в Великобритании зарегистрирована Tesla Model S, которая проехала 692 тысячи километров. Ее владельцем является местный таксист, утверждающий, что его автомобиль до сих пор использует родную батарею. 

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Фото:Tesla, соцсети

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