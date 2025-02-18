Раскрыт электрокар с самым высоким пробегом в мире

Когда кто-то говорит об электромобилях, существует одна тема, которую стараются обходить стороной – пробег. В сети редко можно встретить истории, когда электрокар преодолевал 150 тысяч километров или чуть больше. Но если хорошо поискать, то можно найти несколько задокументированных примеров электромобилей с большим километражом.

Речь идет о машинах, которые проехали свыше 500 тысяч км пробега. Но даже эта цифра далеко не рекордный показатель с точки зрения выносливости автомобиля, работающего на электротяге.

Электрокаром с самым большим пробегом является Tesla Model S P85+, которая принадлежит немцу Хансйоргу фон Геммингену-Хорнбергу. Этот автомобиль преодолел свыше 2 миллионов 300 тысяч километров пробега, что сопоставимо с 57-ю поездками вокруг земного шара.

Пробег машины абсолютно реален. Для того, чтобы фиксировать его, владелец «Теслы» регулярно публикует посты в соцсетях, отвечает подписчикам на вопросы об эксплуатации машины и делится с ними своим опытом владения, в том числе историей ее технического обслуживания и ремонта.

Примечательно, но «Тесла» с мегапробегом проехала более 2,3 миллиона км не без проблем. За этот колоссальный километраж на автомобиле пришлось 14 раз менять двигатель. Помимо поломок мотора из строя успело выйти две тяговых батареи.

Tesla Model 3 из Австралии с пробегом свыше 700 тысяч км

Tesla из Германии не единственный электромобиль, которому покорились высокие цифры на одометре. В Австралии ездит другой электрокар – Tesla Model 3, который смог преодолеть более 700 тысяч км. Причем большая часть из этой цифры была пройдена на оригинальном аккумуляторе.

Tesla Model S из Великобритании с пробегом 692 тысячи км

Кроме того, в Великобритании зарегистрирована Tesla Model S, которая проехала 692 тысячи километров. Ее владельцем является местный таксист, утверждающий, что его автомобиль до сих пор использует родную батарею.