Универсал Volvo, проехавший более 1 миллиона километров, продают по цене iPhone

В последнее время не только в России, но и во всем мире появилось мнение, что дешевых машин больше не существует. Впрочем, этот универсал Volvo способен опровергнуть этот домысел, но есть один важный нюанс, сделавший автомобиль недорогим.

На продажу в США выставили модель Volvo 740 1992 года выпуска, стоимость которой сопоставима с новым iPhone и составляет всего 900 долларов (примерно 80 тысяч рублей). Разумеется, это гораздо ниже рыночной цены машины. Подвох кроется в том, сколько успел наездить этот универсал.

По словам нынешнего владельца этого Volvo, он приобрел автомобиль у его первоначального владельца, который преодолел на нем более 700 тысяч миль или 1 миллион 125 тысяч километров.

Несмотря на это, машина находится в неплохом состоянии, оставаясь на ходу. И это немудрено, учитывая что именно 740-я модель наряду с 240-й и 940-й славились своей неубиваемостью, поскольку обладали технологиями, заимствованными у грузовых машин шведской марки.

Единственным визуальным нюансом, на который можно обратить внимание на фотографиях, является слезший с кузова лак.

За 900 долларов продавец «Вольво» с пробегом более 1 миллиона километров обещает отдать вместе с автомобилем «тонну деталей», а также оригинальный набор инструментов.