Для самого дешевого Toyota Land Cruiser обозначили удивительно низкую цену

Одной из самых ожидаемых новинок Toyota в сегменте внедорожников ближайших лет является некий компактный автомобиль, который вклинится в семейство Land Cruiser.

Машине пророчат имя LandCruiser FJ и ждут, что она станет настоящим бестселлером на японском рынке, где недавно дебютировал ее главный конкурент Suzuki Jimny Nomade и тут же вызвал ажиотажный спрос.

Накануне инсайдерский портал «BestCarWeb» рассекретил новые подробности о самом дешевом Land Cruiser, попутно обозначив его потенциальный прайс.

Спекулятивный рендер нового внедорожника Toyota

Предполагается, что новинка «Тойоты» получит небольшие габариты, которые окажутся сопоставимы с размерами кроссовера Corolla Cross.

Длина автомобиля вряд ли превысит отметку в 4500 мм, а его ширина и высота составят 1830 и 1850 мм соответственно. Таким образом LandCruiser FJ будет гораздо крупнее 5-дверного Jimny Nomade, за которым с февраля в Японии выстроились целые очереди.

Платформа IMV-0 пикапа Toyota Hilux Champ

Автомобиль построят на лестничной раме, но, скорее всего, не на той, что положена старшим братьям (300 и 250/Prado). Вместо «тележки» TNGA-F самый маленький «Ленд Крузер» будет спроектирован на платформе IMV 0, известной по азиатскому пикапу Hilux Champ.

Информация о двигателях новинки сейчас выглядит максимально противоречивой. Ходят слухи, что для машины рассматривается 1,5-литровый или 2,8-литровый «дизель», но шансы на появление таких моторов под капотом автомобиля невелики.

Официальный тизер нового внедорожника Toyota

Куда более вероятно, что приводить в движение LandCruiser FJ будет рядный бензиновый агрегат 2TR рабочим объемом 2,7-литра, выдающий 163 лошадиные силы.

Что еще интереснее, так это цена такого внедорожника. Японские СМИ утверждают, что на родине за него будут просить от 4 миллионов иен в базовой версии и 4,5-миллиона иен в более дорогих комплектациях. При пересчете на российскую валюту это эквивалентно суммам от 2,4 до 2,7 миллиона рублей.

Презентовать самый доступный внедорожник в семействе Toyota Land Cruiser собираются в течение этого года.