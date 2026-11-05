Появились подробности о новом поколении минивэнов-бестселлеров Toyota в Японии

Неофициальный цифровой рендеринг новой генерации Toyota Voxy (2028)

Популярные минивэны Toyota Noah и Voxy, являющиеся братьями-близнецами, готовятся к смене поколения. Предполагается, что обе модели справят дебют в 2028 году и переберутся на новую платформу, а также обзаведутся модернизированными силовыми установками и более просторным салоном. Но только на этом новшества не ограничатся. Машины ждут появления новой экономичной гибридной системы.

Toyota Noah впервые появилась в 2001 году. Модель Voxy дебютировала в том же году как более выразительная по дизайну версия минивэна. Нынешнее четвертое поколение обеих моделей представили в январе 2022 года.

По информации японского издания Motor-Fan, новые Noah и Voxy могут сохранить раздельное позиционирование во внешности, но вновь получат общую техническую основу. В основе автомобилей будет лежать модернизированная платформа TNGA-C, которая должна повысить жесткость кузова, снизить уровень шума и улучшить устойчивость на дороге. Подвеску также планируют перенастроить для более комфортного движения.

Главным техническим изменением может стать новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Его предложат в составе обычной гибридной и подключаемой гибридной установок. По предварительным данным, мощность гибридной версии составит 150–160 л.с., а средний показатель расхода топлива расположится в пределах 3,8–4,2 л на 100 км.

Подключаемая гибридная версия минивэнов, предположительно, сможет проезжать до 90 километров исключительно на электрической тяге.

Судя по опубликованному независимыми дизайнерами рендеру (изображение в заглавии этой статьи), внешность нового Voxy может получить сложную переднюю часть с U-образными светодиодными дневными ходовыми огнями и многослойной хромированной отделкой. Основные фары расположат по сторонам крупной решетки радиатора с сетчатым рисунком. Общие пропорции высокого семейного минивэна останутся узнаваемыми.

В салоне ожидаются большой центральный сенсорный экран, новая цифровая приборная панель и расширенные возможности подключения к интернету.

Эргономисты Toyota не забудут и про пассажиров второго и третьего рядов, улучшив комфорт задних сидений и адаптировав их под продолжительные поездки. В зависимости от исполнения минивэны сохранят семи- и восьмиместную компоновку, продолжив находиться в одном из самых востребованных сегментов японского рынке, где сейчас они носят статус бестселлеров.

Это не единственные минивэны Toyota, которые будут доработаны в ближайшие годы. Обновление также ждет флагманская модель сегмента – Alphard, о потенциальных изменениях в которой Дейли-Мотор рассказывал буквально недавно.