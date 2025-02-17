Цены на 5-дверные Suzuki Jimny в Японии взлетели в 1,5 раза: виноват ажиотажный спрос и перекупы

В первых числах февраля 2025 года Suzuki начала прием заказов в Японии на новый 5-дверный внедорожник Jimny, которому для местного рынка присвоили наименование Nomade. Но спустя всего 4 дня компании пришлось остановить сбор заявок на эту машину из-за ажиотажного спроса.

За этот короткий период она собрала около 50 тысяч заказов, которые растянули очередь на пятидверный внедорожник на 3,5-года.

Таким невероятным спросом решили тут же воспользоваться «перекупы», которые начали ввозить в Японию 5-дверные «Джимни» напрямую из Индии, где те выпускаются и продаются на протяжении нескольких лет. Вот только цена таких машин оказалась гораздо выше, чем у официальных дилеров «Сузуки».

Как сообщают японские СМИ, из-за временной приостановки заказов на новые Jimny Nomade параллельные импортеры начали поднимать цены на ввозимые в страну «неофициальные» 5-дверные внедорожники.

Речь идет о подержанных автомобилях 2024 года выпуска, которые стоят в 1,5 раза дороже, чем новые, но сейчас недоступные для японцев даже для предзаказа.

Если верить сообщениям из «страны восходящего солнца», за параллельно импортированные Jimny в Японии перекупщики просят до 4 миллионов 300 тысяч иен (2,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Для сравнения, на момент начала приема заказов новые Jimny Nomade, которые завозят в страну официально, стоили от 2,6 миллиона иен (1,6 миллиона рублей).

Напомним, 5-дверные «Джимни Номад» отличаются от обычного «Джимни» наличием двух дополнительных дверей сзади, а также увеличенной длиной и колесной базой на 34 см соответственно. Кроме того, такие машины выделяются специальным декором.

Технически внедорожники являются идентичными своему 3-дверному варианту и комплектуются 1,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным бензиновым агрегатом K18B, развивающим 102 лошадиные силы. Пару ему составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат», а также система полного привода AllGrip.