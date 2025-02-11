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Toyota готовит нового монстра за 19 млн рублей мощностью 900 л.с.

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В интернете на протяжении последних лет ходят разговоры о разработке преемника купе Lexus LFA. Предполагается, что машина получит сразу два варианта – один от марки «Лексус», тогда как второй будет выпускаться «Тойотой».

На днях японская пресса раскрыла о второй модели первые подробности, а также показала, как она может выглядеть.

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Неофициальный рендер нового супер-купе Toyota (BestCarWeb)

Портал «BestCarWeb» называет машину Toyota новым монстр-купе и склоняется к тому, что автомобиль получит имя GR Super Sport. 

Утверждается, что преемник Lexus LFA, выпущенный под головной маркой, получит собственный дизайн, а также будет представлять собой автомобиль с алюминиевым шасси и карбоновым кузовом.

Его длина составит 4,6-метра, ширина будет равна 1,9-метрам, а высота – 1,2-метрам. Колесная база должна достигнуть отметки в 2,7-метра. 

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Неофициальный рендер нового супер-купе Toyota (BestCarWeb)

Двухместный автомобиль получит задний привод и будет приводиться в движение 4-литровым твин-турбированным мотором V8, который в паре с электрическим двигателем и батареей сможет развивать системную мощность в невероятные 900 лошадиных сил. 

Инсайдеры сообщают, что премьера этой новинки «Тойоты» может состояться уже скоро. В качестве ориентировочных сроков называется октябрь 2025 года. Более того, журналисты уже знают, сколько такой автомобиль будет стоить.

Предполагается, что цена машины может начинаться с отметки в 30 миллионов иен или чуть дороже 19 миллионов рублей.

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Фото:BestCarWeb

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