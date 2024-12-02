Новый суперкар Lexus LFA c V8 и двойным турбонаддувом может выйти под брендом GR

В октябре этого года Toyota вывела на тесты прототип нового Lexus LFA. Будущий премиальный суперкар был замечен тщательно замаскированным на японских дорогах. Накануне местной прессе удалось выяснить об этом засекреченном проекте новые подробности.

По данным журнала «BestCar», новый Lexus LFA вернется в качестве GR-модели (подразделения Toyota Gazzoo Racing) и будет предлагаться как в виде гибрида, так и чистого электромобиля.

В первом случае под капотом машины будет работать 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Такой автомобиль будут продавать под маркой Lexus.

Но у LFA будет еще один вариант, который хотят предложить под брендом GR. Это суперкар, произошедший напрямую от машины гоночной серии GT3. Существует мнение, что такой автомобиль будет гибридом и сможет использовать аналогичный с оригинальным Lexus 4-литровый би-турбо V8, но работающий в паре с электрическим довеском.

Внешне машине предстоит примерить на себе кузов стандартного спортивного купе с агрессивным дизайном передней части, большим количеством воздуховодов, интегрированных в аэродинамический обвес, и скрытыми дверными ручками.

Первым на рынок должен выйти как раз гоночный-вариант GR, появление которого ждут уже в 2025 году. Впоследствии машине достанется серийная модификация со слегка другим оснащением, но когда именно пока неизвестно.